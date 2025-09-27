https://sputnik-georgia.ru/20250927/doverie-k-lari-rastet-ezhegodno--glava-natsbanka-gruzii--295116829.html

Доверие к лари растет ежегодно – глава Нацбанка Грузии

Доверие к лари растет ежегодно – глава Нацбанка Грузии

Sputnik Грузия

Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в стране 27.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-27T14:14+0400

2025-09-27T14:14+0400

2025-09-27T14:14+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

натия турнава

илья чавчавадзе

"почта грузии"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1b/295115578_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f8f20ea9fc6848d003e57edea833c15e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинская национальная валюта лари с каждым годом заслуживает все больше доверия со стороны населения и бизнеса Грузии, заявила президент Национального банка Натия Турнава на презентации юбилейной почтовой марки, выпущенной в связи с 30-летием лари. В 2025 году исполняется 30 лет со дня введения в обращение грузинской национальной валюты – лари. В юбилейный год лари Нацбанк проводит различные мероприятия: презентации и продажи коллекционных золотых, серебряных и медно-никелевых монет достоинством 30 лари, а также выпуск коллекционной банкноты и марки. "Если 15 лет назад доля деноминированных депозитов в лари составляла всего 30%, то сейчас – 50 на 50%, а это значит, что все больше населения и бизнеса доверяют свои сбережения лари. Лари действительно стал надежным средством расчетов, сбережений и инвестиций, и я уверена, что этот процесс будет продолжаться", – заявила Турнава. Юбилейная марка "Грузинские деньги – национальная валюта – 30 лет" выпущена Комиссией по почтовым маркам при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии по инициативе Национального банка Грузии и подготовлена ​​Почтой Грузии. На памятной марке изображены элементы банкнот лари, отражающие 30-летие развития национальной валюты. Натия Турнава поблагодарила Почту Грузии и министерство экономики и устойчивого развития за выпуск юбилейной марки и отметила, что новая серия марок, посвященная лари, займет достойное место как в грузинской, так и в международной филателии. Презентация памятной марки состоялась в здании Национальной библиотеки Грузии имени Ильи Чавчавадзе, где в 1920-21 годах действовал первый центральный банк страны – Государственный банк Грузии. Грузинская марка находится в обращении с сентября 2025 года и доступна в пунктах обслуживания "Почты Грузии" по всей территории страны. Автор марки – Баадур Коблианидзе. Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в стране. Слово "лари" на древнегрузинском означает "наследие, имущество". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, илья чавчавадзе, "почта грузии"