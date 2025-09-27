Доверие к лари растет ежегодно – глава Нацбанка Грузии
© National Bank of GeorgiaПрезидент Национального банка Натия Турнава на презентации юбилейной почтовой марки, выпущенной в связи с 30-летием лари
© National Bank of Georgia
Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в стране
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинская национальная валюта лари с каждым годом заслуживает все больше доверия со стороны населения и бизнеса Грузии, заявила президент Национального банка Натия Турнава на презентации юбилейной почтовой марки, выпущенной в связи с 30-летием лари.
В 2025 году исполняется 30 лет со дня введения в обращение грузинской национальной валюты – лари. В юбилейный год лари Нацбанк проводит различные мероприятия: презентации и продажи коллекционных золотых, серебряных и медно-никелевых монет достоинством 30 лари, а также выпуск коллекционной банкноты и марки.
"Если 15 лет назад доля деноминированных депозитов в лари составляла всего 30%, то сейчас – 50 на 50%, а это значит, что все больше населения и бизнеса доверяют свои сбережения лари. Лари действительно стал надежным средством расчетов, сбережений и инвестиций, и я уверена, что этот процесс будет продолжаться", – заявила Турнава.
Юбилейная марка "Грузинские деньги – национальная валюта – 30 лет" выпущена Комиссией по почтовым маркам при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии по инициативе Национального банка Грузии и подготовлена Почтой Грузии. На памятной марке изображены элементы банкнот лари, отражающие 30-летие развития национальной валюты.
Натия Турнава поблагодарила Почту Грузии и министерство экономики и устойчивого развития за выпуск юбилейной марки и отметила, что новая серия марок, посвященная лари, займет достойное место как в грузинской, так и в международной филателии.
Презентация памятной марки состоялась в здании Национальной библиотеки Грузии имени Ильи Чавчавадзе, где в 1920-21 годах действовал первый центральный банк страны – Государственный банк Грузии.
Грузинская марка находится в обращении с сентября 2025 года и доступна в пунктах обслуживания "Почты Грузии" по всей территории страны. Автор марки – Баадур Коблианидзе.
