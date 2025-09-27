https://sputnik-georgia.ru/20250927/gruziya-operedila-sosednie-strany-po-tempam-rosta-razvitiya-turizma--video-295137078.html

Грузия опередила соседние страны по темпам роста развития туризма – видео

Sputnik Грузия

Развитие туризма в Грузии идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует стабильный рост турпотока и доходов от туризма, достигших рекордных показателей в 2024...

В рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма" Грузия заняла 45 место среди 119 стран, опередив Армению (72) и Азербайджан (56).В 2024 году Грузию посетили более 7,37 млн иностранных туристов, а доходы от международного туризма достигли 1,971 млрд долларов за первое полугодие 2025 года. Россия занимает первое место по числу туристических визитов, опережая Турцию, Армению и Азербайджан.

