Грузия опередила соседние страны по темпам роста развития туризма – видео
Развитие туризма в Грузии идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует стабильный рост турпотока и доходов от туризма, достигших рекордных показателей в 2024... 27.09.2025, Sputnik Грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
экономика
армения
азербайджан
турция
туризм в грузии
туризм
В рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма" Грузия заняла 45 место среди 119 стран, опередив Армению (72) и Азербайджан (56).В 2024 году Грузию посетили более 7,37 млн иностранных туристов, а доходы от международного туризма достигли 1,971 млрд долларов за первое полугодие 2025 года. Россия занимает первое место по числу туристических визитов, опережая Турцию, Армению и Азербайджан.
14:33 27.09.2025 (обновлено: 14:33 29.09.2025)
Развитие туризма в Грузии идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует стабильный рост турпотока и доходов от туризма, достигших рекордных показателей в 2024 и первой половине 2025 года
В рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма" Грузия заняла 45 место среди 119 стран, опередив Армению (72) и Азербайджан (56).
В 2024 году Грузию посетили более 7,37 млн иностранных туристов, а доходы от международного туризма достигли 1,971 млрд долларов за первое полугодие 2025 года. Россия занимает первое место по числу туристических визитов, опережая Турцию, Армению и Азербайджан.