Грузия ответственна перед своими героями – премьер Грузии

В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды" 27.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. У Грузии есть ответственность перед своими героями восстановить территориальную целостность страны мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю 32-й годовщины со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

