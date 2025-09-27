https://sputnik-georgia.ru/20250927/gruziya-otvetstvenna-pered-svoimi-geroyami--premer-gruzii-295119038.html
Грузия ответственна перед своими героями – премьер Грузии
Грузия ответственна перед своими героями – премьер Грузии
В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды" 27.09.2025
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. У Грузии есть ответственность перед своими героями восстановить территориальную целостность страны мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю 32-й годовщины со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". "Этот день напоминает нам о героизме многих грузин, а также о нашей ответственности позаботиться об исполнении той цели, ради которой принесли себя в жертву наши герои. Это восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем. Это наша ответственность перед нашими героями", – сказал Кобахидзе. Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.
В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды"
