Как отдыхают в России в 2026 году? Календарь праздничных и выходных дней

Каждый год россияне, как и жители всей нашей планеты, с нетерпением ждут наступления любимых праздников, чтобы отдохнуть от повседневных забот и рутины 27.09.2025, Sputnik Грузия

Праздники временами превращаются в краткосрочные каникулы и дают возможность жителям России провести больше времени в кругу родных и близких или отправиться в увлекательное путешествие. Как отдыхают в России в 2026-м – календарь праздничных и выходных дней, представленный правительством на следующий год, читайте в материале Sputnik Грузия Календарь праздников и выходных Праздники – официальные выходные дни в России по производственному календарю: По законодательству России, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной – субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату. Как отдыхают в России в 2026 Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года. То есть в Новый год и Рождество, в соответствии с проектом постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в 2026 году, жители России будут непрерывно отдыхать целых 12 дней. Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а благодаря переносу 3 января – субботы, на 9 января – пятницу, на работу они выйдут только 12 января, в понедельник. В России на День защитника Отечества в 2026-м отдыхают три дня – 21- 23 февраля. Праздник по календарю выпадает на понедельник, а ему предшествуют суббота и воскресенье – календарные выходные. Жители России на праздник, посвященный женщинам, также будут отдыхать три дня. Международный женский день в 2026-м выпадает на воскресенье, соответственно праздничный выходной автоматически переносится на близлежащий понедельник – 9 марта. В 2026 году 3-дневные периоды отдыха у россиян приходятся и на майские праздники, хотя сплошных каникул, как на новогодние торжества, не получится. Россияне, в Праздник Весны и Труда будут отдыхать 1-3 мая, а в День Победы – 9-11 мая. Первое мая в 2026 году выпадает на пятницу, а 9-е – на субботу. Граждане России на День независимости страны смогут отдыхать с 12 по 14 июня. По календарю праздник выпадает на пятницу, за которым следуют официальные выходные – суббота и воскресенье. В 2026-м каникулы в День народного единства продолжительностью не порадуют. В праздник россияне будут отдыхать только 4 ноября, который выпадает на среду. Таким образом, в 2026 году россияне будут 247 дней работать и 118 – отдыхать. Календарь рабочих, а также праздничных и выходных на предстоящий год опубликован в Telegram-канале министерства. Материал подготовлен на основе открытых источников

