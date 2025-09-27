Как отдыхают в России в 2026 году? Календарь праздничных и выходных дней
Каждый год россияне, как и жители всей нашей планеты, с нетерпением ждут наступления любимых праздников, чтобы отдохнуть от повседневных забот и рутины
Праздники временами превращаются в краткосрочные каникулы и дают возможность жителям России провести больше времени в кругу родных и близких или отправиться в увлекательное путешествие.
Как отдыхают в России в 2026-м – календарь праздничных и выходных дней, представленный правительством на следующий год, читайте в материале Sputnik Грузия
Календарь праздников и выходных
Как отдыхают в России в 2026 году? Календарь праздничных и выходных дней
Праздники – официальные выходные дни в России по производственному календарю:
Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января;
Рождество Христово – 7 января;
День защитника Отечества – 23 февраля;
Международный женский день – 8 марта;
Праздник Весны и Труда – 1 мая;
День Победы – 9 мая;
День России – 12 июня;
День народного единства – 4 ноября.
По законодательству России, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной – субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату.
Как отдыхают в России в 2026
Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года. То есть в Новый год и Рождество, в соответствии с проектом постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в 2026 году, жители России будут непрерывно отдыхать целых 12 дней.
Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а благодаря переносу 3 января – субботы, на 9 января – пятницу, на работу они выйдут только 12 января, в понедельник.
В России на День защитника Отечества в 2026-м отдыхают три дня – 21- 23 февраля. Праздник по календарю выпадает на понедельник, а ему предшествуют суббота и воскресенье – календарные выходные.
Жители России на праздник, посвященный женщинам, также будут отдыхать три дня. Международный женский день в 2026-м выпадает на воскресенье, соответственно праздничный выходной автоматически переносится на близлежащий понедельник – 9 марта.
В 2026 году 3-дневные периоды отдыха у россиян приходятся и на майские праздники, хотя сплошных каникул, как на новогодние торжества, не получится. Россияне, в Праздник Весны и Труда будут отдыхать 1-3 мая, а в День Победы – 9-11 мая. Первое мая в 2026 году выпадает на пятницу, а 9-е – на субботу.
Граждане России на День независимости страны смогут отдыхать с 12 по 14 июня. По календарю праздник выпадает на пятницу, за которым следуют официальные выходные – суббота и воскресенье.
В 2026-м каникулы в День народного единства продолжительностью не порадуют. В праздник россияне будут отдыхать только 4 ноября, который выпадает на среду.
Таким образом, в 2026 году россияне будут 247 дней работать и 118 – отдыхать. Календарь рабочих, а также праздничных и выходных на предстоящий год опубликован в Telegram-канале министерства.
