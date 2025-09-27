https://sputnik-georgia.ru/20250927/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-sentyabrya-2025-295112727.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 сентября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 сентября празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27.09.2025, Sputnik Грузия

По церковному календарю 27 сентября также отмечают день памяти cвятого Иоанна Златоуста. Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему он упоминается в церковном календаре.Воздвижение Креста ГосподняПо православному церковному календарю 27 сентября отмечают праздник Воздвижения Креста Господня – событие произошло в IV веке.Воздвижение Креста Господня – церковный праздник возвращения верующим величайшей христианской святыни – Креста Спасителя, на котором Он страдал и умер.В праздник Воздвижения Креста Господня вспоминают, как равноапостольная Елена – мать Константина Великого (306-337) – после долгих поисков обрела Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Произошло это событие в Иерусалиме около горы Голгофы в 326 году.Праздник назвали Воздвижением Креста, потому что при обретении Патриарх Иерусалимский трижды поднимал (Воздвигал) крест, чтобы все его могли видеть.С днем обретения Креста Господня с VII века соединили память о возвращении святыни из Персии, находившейся у иноземцев 14 лет. Крест Господень вернули в Иерусалим благодаря византийскому императору Ираклию (610-641), победившему персов и заключившему с ними мир.Иоанн ЗлатоустПо церковному календарю 27 сентября в 407-м преставился святитель Иоанн Златоуст – один из трех вселенских учителей и святителей.Ради праздника Воздвижения Креста Господня память святителя перенесена на 26 ноября.По церковному календарю Собор трех вселенских учителей и святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого отмечают 12 февраля.ИмениныПо церковному календарю 27 сентября именины отмечают Иоанн и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников.

