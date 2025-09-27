https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-28-letniy-muzhchina-zaderzhan-za-iznasilovanie-podrostka-295118399.html
В Грузии 28-летний мужчина задержан за изнасилование подростка
В Грузии 28-летний мужчина задержан за изнасилование подростка
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 27.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-27T15:15+0400
2025-09-27T15:15+0400
2025-09-27T15:15+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего лица, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый не только вступил в интимную связь с лицом 2012 года рождения, но и загрузил и распространил это видео в онлайн режиме в социальной сети. В Грузии возраст согласия – 16 лет. Исходя из норм грузинского законодательства, пол жертвы и место совершения преступления, как и другие данные, дающие возможность идентификации жертвы, не распространяются. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
В Грузии 28-летний мужчина задержан за изнасилование подростка
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего лица, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый не только вступил в интимную связь с лицом 2012 года рождения, но и загрузил и распространил это видео в онлайн режиме в социальной сети. В Грузии возраст согласия – 16 лет.
Исходя из норм грузинского законодательства, пол жертвы и место совершения преступления, как и другие данные, дающие возможность идентификации жертвы, не распространяются.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.