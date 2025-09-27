https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-28-letniy-muzhchina-zaderzhan-za-iznasilovanie-podrostka-295118399.html

В Грузии 28-летний мужчина задержан за изнасилование подростка

В Грузии 28-летний мужчина задержан за изнасилование подростка

27.09.2025

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего лица, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый не только вступил в интимную связь с лицом 2012 года рождения, но и загрузил и распространил это видео в онлайн режиме в социальной сети. В Грузии возраст согласия – 16 лет. Исходя из норм грузинского законодательства, пол жертвы и место совершения преступления, как и другие данные, дающие возможность идентификации жертвы, не распространяются. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

