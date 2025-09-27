https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-mogut-zapretit-oppozitsionnuyu-partiyu-edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-295117926.html

В Грузии могут запретить оппозиционную партию "Единое национальное движение"

В Грузии могут запретить оппозиционную партию "Единое национальное движение"

В правящей партии считают, что без запрета "Нацдвижения" у страны нет перспективы развития

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена обратиться в Конституционный суд с требованием запретить партию "Единое национальное движение" на основании заключения парламентской комиссии, заявила вице-спикер парламента и председатель комиссии Тея Цулукиани. Временная следственная комиссия парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима по итогам этой оценки и анализа установила, что в 2004-2012 годах, в результате реализованной "Национальным движением" политики, имело место систематическое нарушение прав человека. По ее словам, в партии считают, что без запрета "Нацдвижения" у страны нет перспективы развития. "Грузинская мечта" не может постоянно находиться у власти, и наш долг, наше дело и миссия – когда нам придется уйти из власти, не 5 октября и путем свержения, а путем выборов, это время когда-нибудь наступит, во время очередных выборов, исключить к тому времени шанс и риск того, что лица, совершившие факты, описанные в заключении, вернутся к власти", – заявила Цулукиани. О чем говорится в заключении: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

