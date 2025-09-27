В Грузии могут запретить оппозиционную партию "Единое национальное движение"
11:58 27.09.2025 (обновлено: 12:35 27.09.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В правящей партии считают, что без запрета "Нацдвижения" у страны нет перспективы развития
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена обратиться в Конституционный суд с требованием запретить партию "Единое национальное движение" на основании заключения парламентской комиссии, заявила вице-спикер парламента и председатель комиссии Тея Цулукиани.
Временная следственная комиссия парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима по итогам этой оценки и анализа установила, что в 2004-2012 годах, в результате реализованной "Национальным движением" политики, имело место систематическое нарушение прав человека.
"Парламентское большинство и "Грузинская мечта" как партия приняли решение, чтобы это заключение стало основанием для начала соответствующих юридических процедур в Конституционном суде, целью которых будет запрет политической деятельности "Национального движения" и его членов", – сказала Цулукиани.
По ее словам, в партии считают, что без запрета "Нацдвижения" у страны нет перспективы развития.
"Грузинская мечта" не может постоянно находиться у власти, и наш долг, наше дело и миссия – когда нам придется уйти из власти, не 5 октября и путем свержения, а путем выборов, это время когда-нибудь наступит, во время очередных выборов, исключить к тому времени шанс и риск того, что лица, совершившие факты, описанные в заключении, вернутся к власти", – заявила Цулукиани.
О чем говорится в заключении:
"В 2004-2012 годах официальные представители госинститутов умышленно нарушали фундаментальные права человека, что стоило жизни многим невиновным лицам;
с целью демонстрации власти, запугивания и подчинения, должностные лица режима "Единого нацдвижения" незаконно лишали людей свободы, подвергали их пыткам, бесчеловечно обращались, насиловали и убивали;
следственная комиссия также установила, что применение различных жестоких методов пыток и бесчеловечного обращения в отношении заключенных было практически ежедневным;
почти по всем делам об убийствах и насилии режим "Единого нацдвижения" подделывал доказательства, распространял выгодную для себя версию событий и/или намеренно неправильно проводил расследование, из-за чего по некоторым делам до сих пор невозможно установить истину;
Саакашвили и другие чиновники неизменно покрывали преступников, обеспечивали их финансами и другими привилегиями;
через несколько дней после завершения августовской войны 2008 года режим "ЕНД" инициировал волну арестов по абсурдным обвинениям и жестокую расправу над теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и защищал Грузию или был свидетелем военных и послевоенных событий и подвергал сомнению правильность решений режима в любой форме;
прежний режим необоснованно обвинял своих оппонентов в "шпионаже", "агентуре в пользу России" и "измене родине", что до сих пор остается неизменной практикой представителей этой политической силы;
Европейский суд по правам человека был единственным международным институтом, перед которым власть "Единого нацдвижения" пыталась соблюдать принцип подотчетности, хотя иногда это было лишь поверхностно".