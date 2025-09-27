https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-presekli-provoz-200-kilogramm-geroina-iz-irana-295118879.html
В Грузии пресекли провоз 200 килограммов героина из Ирана
В Грузии пресекли провоз 200 килограммов героина из Ирана
Sputnik Грузия
Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 27.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-27T13:03+0400
2025-09-27T13:03+0400
2025-09-27T13:13+0400
происшествия
грузия
новости
иран
тбилиси
героин
транзит героина
наркополитика
наркопреступления в грузии
наркоторговля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_dee8bad456e7fb454d626f9a4325111c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гражданин Ирана провез в Грузию 200 килограммов героина стоимостью более 50 миллионов долларов на черном рынке, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, героин был в грузовом автомобиле, который перевозил корм для рыб. Во время проверки машины полицейские обнаружили восемь мешков с 200 килограммами героина. Следствием установлено, что трейлер въехал в Грузию через КПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе. Он следовал из Ирана, и теперь полиция устанавливает конечную точку доставки груза и причастных к преступлению лиц. Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f43cfd9026e97711f23d00d5466671d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, иран, тбилиси, героин, транзит героина, наркополитика, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики
происшествия, грузия, новости, иран, тбилиси, героин, транзит героина, наркополитика, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики
В Грузии пресекли провоз 200 килограммов героина из Ирана
13:03 27.09.2025 (обновлено: 13:13 27.09.2025)
Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гражданин Ирана провез в Грузию 200 килограммов героина стоимостью более 50 миллионов долларов на черном рынке, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, героин был в грузовом автомобиле, который перевозил корм для рыб. Во время проверки машины полицейские обнаружили восемь мешков с 200 килограммами героина.
Следствием установлено, что трейлер въехал в Грузию через КПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе. Он следовал из Ирана, и теперь полиция устанавливает конечную точку доставки груза и причастных к преступлению лиц.
Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.