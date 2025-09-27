https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-presekli-provoz-200-kilogramm-geroina-iz-irana-295118879.html

В Грузии пресекли провоз 200 килограммов героина из Ирана

В Грузии пресекли провоз 200 килограммов героина из Ирана

Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 27.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гражданин Ирана провез в Грузию 200 килограммов героина стоимостью более 50 миллионов долларов на черном рынке, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, героин был в грузовом автомобиле, который перевозил корм для рыб. Во время проверки машины полицейские обнаружили восемь мешков с 200 килограммами героина. Следствием установлено, что трейлер въехал в Грузию через КПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе. Он следовал из Ирана, и теперь полиция устанавливает конечную точку доставки груза и причастных к преступлению лиц. Гражданину Ирана грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

