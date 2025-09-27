https://sputnik-georgia.ru/20250927/v-gruzii-raskryli-ubiystvo-spustya-11-let-295120476.html
В Грузии раскрыли убийство спустя 11 лет
Sputnik Грузия
На момент завершения расследования один из обвиняемых уже скончался, а второй сейчас в тюрьме по приговору за другое преступление 27.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-27T21:01+0400
2025-09-27T21:01+0400
2025-09-27T21:01+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
мцхета-мтианети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Полиции удалось раскрыть дело об убийстве, совершенное в январе 2014 года, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Речь идет об убийстве мужчины, произошедшем 26 января 2014 года в селе Цилкани региона Мцхета-Мтианети. Как установило расследование спустя 11 лет, в прошлом многократно судимые жители села сначала убили своего односельчанина из мести, а после скрылись на его автомобиле. Как сообщает пресс-служба, на момент завершения расследования один из обвиняемых уже скончался, а второй находится в тюрьме по приговору за другое преступление. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае обвинительного приговора по этому делу за убийство при отягчающих обстоятельствах.
мцхета-мтианети
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, мцхета-мтианети
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Полиции удалось раскрыть дело об убийстве, совершенное в январе 2014 года, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Речь идет об убийстве мужчины, произошедшем 26 января 2014 года в селе Цилкани региона Мцхета-Мтианети.
Как установило расследование спустя 11 лет, в прошлом многократно судимые жители села сначала убили своего односельчанина из мести, а после скрылись на его автомобиле.
Как сообщает пресс-служба, на момент завершения расследования один из обвиняемых уже скончался, а второй находится в тюрьме по приговору за другое преступление.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае обвинительного приговора по этому делу за убийство при отягчающих обстоятельствах.