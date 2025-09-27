https://sputnik-georgia.ru/20250927/vnimaniyu-avtomobilistov-v-tsentre-tbilisi-vvodyat-ogranicheniya-iz-za-marafona-295118280.html

Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона

Ежегодный масштабный забег TbilisiMarathon, направленный на благотворительность, состоится 28 сентября 27.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Движение транспорта в центре столице будет ограничено в связи с "Тбилисским марафоном 2025" (TbilisiMarathon), который стартует с площади Первой Республики, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Ежегодный масштабный забег TbilisiMarathon, направленный на благотворительность, состоится 28 сентября и в 13-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии. На подготовительном этапе мероприятия, с 23:00 27 сентября по 12:00 28 сентября, ограничение будет действовать во всем центре Тбилиси, включая территорию станций метро Марджанишвили, проспект Руставели, площадь Свободы, район серных бань и район Ортачала до мемориала 300 арагвинцам. Автомобили и общественный транспорт в период действия ограничений будут передвигаться по прилежащим улицам и альтернативным дорогам, в объезд закрытой территории. Станции метро работают без ограничений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

