"Яркое проявление дружбы" – Дни культуры Грузии проходят в Турции
"Яркое проявление дружбы" – Дни культуры Грузии проходят в Турции
27.09.2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Проведение Дней культуры Грузии в столице Турции – Анкаре, является ярким проявлением дружбы между двумя странами, заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.
Дни культуры Грузии проходят в Анкаре 26-27 сентября.
"Проведение Дней культуры Грузии в Анкаре – яркое проявление дружбы между нашими странами. Мы выражаем готовность провести Дни культуры Турции в Грузии в следующем году", – сказала Рухадзе.
Глава Минкультуры Грузии находится в Стамбуле с рабочим визитом вместе с грузинской делегацией, где встретилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
Цель визита – углубление сотрудничества в сфере культуры между Грузией и Турцией и реализация новых инициатив.
Рухадзе пригласила своего турецкого коллегу посетить Грузию с рабочим визитом в рамках Дней культуры Турции в следующем году .
Также на встрече в Стамбуле обсуждались вопросы реализации совместных проектов в рамках программы сотрудничества двух стран. Была подчеркнута важность двусторонней работы в сфере охраны культурного наследия. Стороны выразили готовность поддерживать инициативы не только в различных областях искусства, но и в научно-исследовательском направлении, а также в сфере развития культурного туризма.
Для реализации будущих проектов в ноябре-декабре текущего года запланировано провести заседания рабочих групп двух стран как в онлайн-формате, так и очно в Тбилиси.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.