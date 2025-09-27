https://sputnik-georgia.ru/20250927/yarkoe-proyavlenie-druzhby--dni-kultury-gruzii-prokhodyat-v-turtsii-295113221.html

"Яркое проявление дружбы" – Дни культуры Грузии проходят в Турции

"Яркое проявление дружбы" – Дни культуры Грузии проходят в Турции

Рухадзе пригласила своего турецкого коллегу посетить Грузию с рабочим визитом в рамках Дней культуры Турции в следующем году 27.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Проведение Дней культуры Грузии в столице Турции – Анкаре, является ярким проявлением дружбы между двумя странами, заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе. Дни культуры Грузии проходят в Анкаре 26-27 сентября. Глава Минкультуры Грузии находится в Стамбуле с рабочим визитом вместе с грузинской делегацией, где встретилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Цель визита – углубление сотрудничества в сфере культуры между Грузией и Турцией и реализация новых инициатив. Рухадзе пригласила своего турецкого коллегу посетить Грузию с рабочим визитом в рамках Дней культуры Турции в следующем году . Для реализации будущих проектов в ноябре-декабре текущего года запланировано провести заседания рабочих групп двух стран как в онлайн-формате, так и очно в Тбилиси. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

