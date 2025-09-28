https://sputnik-georgia.ru/20250928/295130537.html

Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу

Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу

Sputnik Грузия

Разыгрывается опасный многоступенчатый сценарий 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T17:55+0400

2025-09-28T17:55+0400

2025-09-28T18:01+0400

в мире

аналитика

политика

европа

киев

польша

нато

вкс

оон

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1c/295130575_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f4a122f675ee5f04997dfb80e8395f71.jpg

Киев с подельниками уже долго нарезают круги вокруг Трампа, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Текст ниже.Кто-то очень хочет войны НАТО и России — и мы знаем, кто это.На этой неделе акции голливудских кинокомпаний серьезно просели в цене, потому что шпионские драмы в реальности одной левой затмили любые фантазии небинарных сценаристов.Приквел в виде "русских" дронов в Польше, инцидента в Румынии и бесчинств самолетов ВКС России, цинично изнасиловавших воздушное пространство над Эстонией, получил на этой неделе шикарное широкоэкранное продолжение.На глазах беззащитных евростарушек несколько аэропортов в Дании (в том числе военных) подверглись ужасающему приближению неизвестных дронов, которые "исчезли сами собой", но воздушное движение было на всякий случай перекрыто. Чтобы не показалось, что это случайность, вчера это якобы повторилось опять. И на некоторое время был закрыт аэропорт в Ольборге.Интересно, что ни один дрон не был сбит, но это никто и не пытался сделать: по словам датских силовиков, из-за "риска повреждений обломками гражданских самолетов". Очень удобно: теперь можно говорить и писать про дроны что угодно — что, собственно, и последовало.Несмотря на то, что глава Службы внешней разведки Дании Томас Аренкиль отметил, что установить, кто стоял за инцидентом, не удалось, за него это сделала в одиночку премьер-министерка Дании Фредериксен. Она заявила: "Есть одна страна, которая представляет главную угрозу для Европы, — и это Россия". Мало того: у датской премьерши из-за перенесенного шока открылся дар предвидения: она заявила, что "таких случаев будет все больше и больше".Как только измена была раскрыта дистанционно без греха и даже без фотографии, сразу так же дистанционно собрались министры обороны стран ЕС, чтобы обсудить противодействие русским (а кому же еще!?). При этом бросилось в глаза, что европейские СМИ традиционно вышли с идентичными тезисами и формулировками, которые явно готовились заранее: "Европа в состоянии гибридной войны", "Самый сильный удар по безопасности Европы в истории" и прочая благодать.Но самое интересное заключается в том, что коварные русские идеально подгадали свои жестокие и невидимые гибридные атаки и по времени, и по месту: следующий саммит лидеров ЕС запланирован (кто бы мог подумать!) на следующую неделю, и будет он проходить (не удивляйтесь) именно в датском Копенгагене.Вот так и представляются Петров и Боширов: "Слушай, а когда там следующая тусовка главных европеоидов?" — "На той неделе, в Копенгагене…" — "У меня есть идея!"Некоторые отечественные и зарубежные эксперты на фоне всей этой истории высказали версию, согласно которой признаки проводимой спецоперации (а это именно спецоперация) говорят о том, что некоторые силы после "прогрева" европейского населения русской дроновой угрозой могут осуществить масштабную (и в этот раз кровавую) провокацию в стиле атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, которая дала руководству США отличный повод начать "благородную" войну против Афганистана и Ирака.Возможные цели — что-то всемирно известное и дорогое европейскому сердцу: Биг-Бен, Эйфелева башня, Рейхстаг или (на крайний случай) собор Святого Петра в Ватикане.Причина — нарастающее понимание того, что Европа без масштабной поддержки (и в идеале прямого участия) США не сможет "вытянуть" Украину, которая уже начинает сыпаться все отчетливее. Это подтвердила вчера глава евродипломатии Каллас, которая заявила прямым текстом, что "Европа не сможет в одиночку выдержать украинского бремени", и призвала Трампа не сокращать американскую помощь. Об этом же вчера сказал пресс-секретарь президента России Песков: "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются".Кроме того, Киев с подельниками уже долго нарезают круги вокруг Трампа, чтобы уговорить его дать мощное дальнобойное оружие вроде крылатых ракет "Томагавк", которые в руках обезумевшего любителя ложечек могут представлять для нас серьезную угрозу. В последний раз Зеленский просил об этом Трампа на недавней закрытой встрече на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Вчера пришла информация, что Трамп дать "Томагавки" отказался. А значит, нужна громкая провокация, которая загонит Трампа в угол.Все говорило о том, что разыгрывается опасный многоступенчатый сценарий, но было не совсем понятно, что, где и когда может явиться его кульминацией, где по земле между кусков европейцев будут валяться действующие паспорта сборщиков и операторов русских дронов-убийц.Но вчера это стало известно.Сразу несколько венгерских СМИ опубликовали информацию о планах Киева осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию и создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Согласно публикациям, для провокации планировалось отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских "Гераней", начинить их поражающей боевой частью и направить под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.Все это должно было пройти под качественное информационное сопровождение в западных СМИ (которое уже началось паническими материалами о русских дронах над Европой). Цель: развязать прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО.По данным венгерских СМИ, российские БПЛА "Герань" уже завезены на Яворовский полигон, где размещается Международный центр миротворчества и безопасности.Российский МИД сделал заявление: "Если подтвердятся планы Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше, то никогда еще современная Европа не была так близка к началу третьей мировой".Нет сомнений, что наши ответственные товарищи уже обсудили по "прямым линиям" с американцами эту тему, где наверняка было использовано много ненормативной лексики и с той, и другой стороны. Американцам хорошо знакома истина, что загнанных лошадей пристреливают, но с бешеными собаками делают то же самое.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

европа

киев

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, аналитика, политика, европа, киев, польша, нато, вкс, оон, колумнисты, россия, календарь религиозных праздников