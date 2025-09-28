https://sputnik-georgia.ru/20250928/gruziya-obyavila-konkurs-na-granty-dlya-nepravitelstvennykh-organizatsiy-295122096.html

Грузия объявила конкурс на гранты для неправительственных организаций

Общественные организации, заинтересованные в конкурсе, могут подать заявку по 27 октября 28.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Агентство по управлению государственными грантами объявило конкурс на грант институционального развития для НПО. По данным ведомства, целью конкурса является укрепление организационного потенциала общественных организаций, обеспечение долгосрочной устойчивости и поддержка их гражданских инициатив путем предоставления государственных грантов в соответствии с приоритетными направлениями и целевыми программами. Грантовая заявка или проект должны содержать: гражданскую инициативу, которая отвечает приоритетным направлениям правительства Грузии и направлена на вопрос, имеющий государственное или общественное значение.Объем гранта, запрошенного в грантовой заявке, не должен превышать 700 тысяч лари, а период реализации грантового проекта должен составлять не менее 9-ти и не более 24 месяцев с даты заключения грантового соглашения. Принять участие в публичном конкурсе может только зарегистрированное и действующее в Грузии НПО. Общественная организация вправе представить на публичный конкурс только одну грантовую заявку. Среди требуемых документов резюме руководителей организации и эксперта по отрасли направления проекта, рекомендательное письмо и справка о налоговой задолженности НПО. Общественные организации, заинтересованные в конкурсе, могут подать заявку по 27 октября 2025 года. Из государственного бюджета в 2025 году уже выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон об "иноагентах", а Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Кроме того власти Грузии приняли ряд решений, ограничивающих права НПО, в том числе изъяли записи из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

