https://sputnik-georgia.ru/20250928/gruziya-prodolzhaet-znakomit-saudovskuyu-araviyu-so-svoey-agroproduktsiey-295129884.html

Грузия продолжает знакомить Саудовскую Аравию со своей агропродукцией

Грузия продолжает знакомить Саудовскую Аравию со своей агропродукцией

Sputnik Грузия

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на Международной сельскохозяйственной выставке Foodex Saudi 2025 был организован грузинский национальный павильон 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T16:58+0400

2025-09-28T16:58+0400

2025-09-28T17:38+0400

грузия

новости

экономика

саудовская аравия

ближний восток

персидский залив

сельское хозяйство грузии

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/07/267236105_0:454:2730:1990_1920x0_80_0_0_a4f7822e5a355bc16c7f46a50e93b233.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Шесть грузинских компаний представили мед, органические соки, орехи, различные виды сладостей и холодную закуску из баранины на международной сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии, сообщил Минсельхоз Грузии. При поддержке Минсельхоза и Агентства развития села в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на Международной сельскохозяйственной выставке Foodex Saudi 2025 был организован грузинский национальный павильон. По словам посла Грузии в Саудовской Аравии Николоза Ревазишвили, Foodex Saudi 2025 является одной из крупнейших выставок не только в Саудовской Аравии, но и во всем регионе Персидского залива. Foodex Saudi – одна из крупнейших выставок в Саудовской Аравии, привлекающая представителей пищевой промышленности и индустрии напитков из более чем 50 стран. В выставке принимают участие более 500 местных и международных компаний. Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

ближний восток

персидский залив

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, саудовская аравия, ближний восток, персидский залив, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии