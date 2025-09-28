Грузия продолжает знакомить Саудовскую Аравию со своей агропродукцией

https://sputnik-georgia.ru/20250928/gruziya-prodolzhaet-znakomit-saudovskuyu-araviyu-so-svoey-agroproduktsiey-295129884.html
В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на Международной сельскохозяйственной выставке Foodex Saudi 2025 был организован грузинский национальный павильон 28.09.2025
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Шесть грузинских компаний представили мед, органические соки, орехи, различные виды сладостей и холодную закуску из баранины на международной сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии, сообщил Минсельхоз Грузии. При поддержке Минсельхоза и Агентства развития села в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на Международной сельскохозяйственной выставке Foodex Saudi 2025 был организован грузинский национальный павильон. По словам посла Грузии в Саудовской Аравии Николоза Ревазишвили, Foodex Saudi 2025 является одной из крупнейших выставок не только в Саудовской Аравии, но и во всем регионе Персидского залива. Foodex Saudi – одна из крупнейших выставок в Саудовской Аравии, привлекающая представителей пищевой промышленности и индустрии напитков из более чем 50 стран. В выставке принимают участие более 500 местных и международных компаний. Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии.
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Шесть грузинских компаний представили мед, органические соки, орехи, различные виды сладостей и холодную закуску из баранины на международной сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии, сообщил Минсельхоз Грузии.
При поддержке Минсельхоза и Агентства развития села в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на Международной сельскохозяйственной выставке Foodex Saudi 2025 был организован грузинский национальный павильон.
"Мы помогаем грузинским производителям представлять свою продукцию на важных для них рынках, поэтому мы находимся в одной из самых мощных экономик Ближнего Востока – Королевстве Саудовская Аравия – на международной выставке Foodex Saudi 2025", – заявил исполняющий обязанности заместителя директора Агентства развития села Ника Урушадзе.
По словам посла Грузии в Саудовской Аравии Николоза Ревазишвили, Foodex Saudi 2025 является одной из крупнейших выставок не только в Саудовской Аравии, но и во всем регионе Персидского залива.
"Грузинским компаниям предоставляется возможность наладить прямой контакт с местными партнерами и обсудить возможности увеличения импорта грузинской продукции в Саудовскую Аравию, что важно для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений", – заявил Ревазишвили.
Foodex Saudi – одна из крупнейших выставок в Саудовской Аравии, привлекающая представителей пищевой промышленности и индустрии напитков из более чем 50 стран. В выставке принимают участие более 500 местных и международных компаний.
Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.
Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии.