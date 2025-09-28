https://sputnik-georgia.ru/20250928/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-sentyabrya-2025-295112908.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 28 сентября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 сентября отмечают день памяти cвятых Никиты, Максима, Асклиада, Феодота, Порфирия, Стефана, Иосифа и других 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T01:01+0400

2025-09-28T01:01+0400

2025-09-28T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/12/282379792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35f058e791ed18a9d0cdba622adc70b6.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Никита ГотфскийПо церковному календарю 28 сентября поминают великомученика Никиту, пострадавшего за веру в IV веке.Родился и жил будущий cвятой на берегах Дуная, когда в стране готфов распространилась христианская вера. Уверовав в Спасителя, Никита принял крещение и вел благочестивую жизнь.Язычники-готфы были против распространения христианства, в результате чего возникла междоусобица. Но после победы христиан вера Христова стала распространяться среди готфов успешнее.Епископ Ульфила, создав готфскую азбуку, перевел на готфский язык много священных книг. А Никита усердно трудился для распространения христианства среди соплеменников и многих язычников привел к Христовой вере.Однако язычники, оправившись после поражения и набрав силы, понемногу восстановили свое могущество и стали преследовать христиан. Никиту после жестоких пыток бросили в огонь, где великомученик и скончался. Произошло это в 372 году.Святые мученикиПо церковному календарю 28 сентября поминают мучеников Максима, Асклиада и Феодота, пострадавших при Максимиане Галерии (305-311) в начале IV века.Максим и Асклиада – знатные жители города Маркианополя, вели благочестивую жизнь и многих язычников обратили ко Христу.Во время преследования христиан правитель Фракии, объезжая подвластные ему города, призвав Максима и Асклиаду, уговаривал их отречься. Когда уговоры не помогли, правитель приказал их пытать.За жестокость правителя стал укорять благочестивый человек по имени Феодот, которого также подвергли пыткам. После жестоких истязаний всех троих мучеников обезглавили.ПорфирийПо церковному календарю 28 сентября поминают мученика Порфирия, пострадавшего во время правления Юлиана Отступника (361-363).Будущий святой был актером. Однажды в день рождения императора Порфирий играл роль, по которой он должен был глумиться над таинством крещения.Когда по ходу пьесы Порфирий погрузился в воду и произнес: "Крещается раб Божий, Порфирий, во Имя Отца и Сына и Святого Духа", то под воздействием Божьей благодати, усвоенной им при этих словах, он, выйдя из воды, исповедал себя христианином.Юлиан приказал мученика пытать, а потом обезглавить. Произошло это в городе Ефесе в 361 году.Первомученик СтефанПо церковному календарю 28 сентября отмечают день обретения мощей первомученика архидиакона Стефана.Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Христианский первомученик пострадал за Спасителя примерно в 30 лет.После того как иудеи побили архидиакона Стефана камнями, его тело бросили птицам и зверям на съедение. Знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостолов в синедрионе и начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Спасителя, на вторую ночь послал преданных ему людей за телом первомученика.Первомученика похоронили в пещере недалеко от Иерусалима. Около гроба святого Стефана Гамалиил похоронил и Никодима – тайного ученика Господа, приходившего к Иисусу ночью.Позже Гамалиила, принявшего крещение вместе со своим сыном Авивом, похоронили рядом с первомучеником и Никодимом. Мощи святых обрели чудесным образом в 415 году и торжественно перенесли в Иерусалим.Епископ АлавердскийПо церковному календарю 28 сентября поминают святителя Иосифа, епископа Алавердского – одного из 13 сирийских отцов, основателей грузинского монашества.Святитель, придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским, поселился в безлюдной и бесплодной Алавердской степи в Кахети (Восточная Грузия), где вел аскетическую жизнь.Духовная сила преподобного была столь велика, что даже дикие звери его не трогали, а степные лани питали его своим молоком. Однажды кахетинский вельможа, охотясь в Алавердской степи, увидел молящегося святого и был так поражен, что остался с ним.Вскоре по Кахети распространилась молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни святителя. К преподобному Иосифу в Алавердскую степь стали приходить сторонники подвижнической жизни. Так возник монастырь, где построили храм в честь великомученика Георгия.Настоятелем обители избрали святителя Иосифа, который опекал братию с отеческой любовью. Преподобный заботился и о духовном просвещении Кахети, поэтому часто, оставляя монастырь, отправлялся с крестом в руках на проповедь Слова Божья.А кахетинцы, видя непорочную жизнь преподобного Иосифа, c радостью принимали Евангельское учение и оставляли свои языческие обычаи. Святой мирно скончался в 570 году. Святителя похоронили в Алаверди в церкви великомученика Георгия.ИмениныПо церковному календарю 28 сентября именины отмечают Мария, Людмила, Андрей, Виссарион, Валериан, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Иосиф, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Никита, Петр, Порфирий, Стефан, Федот и Иаков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников