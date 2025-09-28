https://sputnik-georgia.ru/20250928/lavrov-soobschil-o-srokakh-provedeniya-ocherednogo-raunda-konsultatsiy-mezhdu-rf-i-ssha--295124360.html

Лавров сообщил о сроках проведения очередного раунда консультаций между РФ и США

Москва и Вашингтон ведут диалог по функционированию свих дипломатических ведомств 28.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Третий раунд консультаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по двусторонним раздражителям состоится этой осенью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.Напомнив, что уже прошло два раунда консультаций, он сообщил, что о проведении третьего уже есть договоренность с госсекретарем США Марко Рубио."Третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", – сказал глава МИД России.Открытый и честный диалогСергей Лавров также подчеркнул, что Москва не усматривает отхода Вашингтона от курса на ведение открытого и честного диалога с Россией."(…) мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", – подчеркнул российский министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

