Лавров сообщил о сроках проведения очередного раунда консультаций между РФ и США
Лавров сообщил о сроках проведения очередного раунда консультаций между РФ и США
28.09.2025, Sputnik Грузия
Москва и Вашингтон ведут диалог по функционированию свих дипломатических ведомств
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Третий раунд консультаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по двусторонним раздражителям состоится этой осенью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.Напомнив, что уже прошло два раунда консультаций, он сообщил, что о проведении третьего уже есть договоренность с госсекретарем США Марко Рубио."Третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", – сказал глава МИД России.Открытый и честный диалогСергей Лавров также подчеркнул, что Москва не усматривает отхода Вашингтона от курса на ведение открытого и честного диалога с Россией."(…) мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", – подчеркнул российский министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
11:17 28.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва и Вашингтон ведут диалог по функционированию свих дипломатических ведомств
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Третий раунд консультаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по двусторонним раздражителям состоится этой осенью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Наш диалог (РФ и США – Sputnik) про визы, про функционирование посольств, про (...) собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется", – сказал Лавров представителям СМИ.

Напомнив, что уже прошло два раунда консультаций, он сообщил, что о проведении третьего уже есть договоренность с госсекретарем США Марко Рубио.
"Третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", – сказал глава МИД России.

Открытый и честный диалог

Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва не усматривает отхода Вашингтона от курса на ведение открытого и честного диалога с Россией.
"(…) мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", – подчеркнул российский министр.
