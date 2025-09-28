https://sputnik-georgia.ru/20250928/masshtabnyy-blagotvoritelnyy-zabeg-tbilisimarathon-prokhodit-v-stolitse-gruzii-295122939.html

Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon проходит в столице Грузии

По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же 28.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon состоится в воскресенье, 28 сентября, и уже в тринадцатый раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов. По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же. В марафоне примут участие 3 500 человек. Мероприятие носит благотворительный характер. Организаторы предлагают на выбор несколько дистанций: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км), а также детские забеги (500 м, 1 км) для двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Участие для взрослых в марафоне платное, регистрация завершилась в сентябре. Для детей участие бесплатно. Взрослых победителей марафона ждут призы. Бег на 10 км и полумарафон официально признаны AIMS (Международной ассоциацией марафонов и пробегов www.aimsworldrunning.org). Бег на 10 км и полумарафон проводятся по правилам IAAF. Судейство обеспечивается Национальной грузинской федерацией Sport for All ("Спорт для всех").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

