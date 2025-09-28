https://sputnik-georgia.ru/20250928/masshtabnyy-blagotvoritelnyy-zabeg-tbilisimarathon-prokhodit-v-stolitse-gruzii-295122939.html
Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon проходит в столице Грузии
Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon проходит в столице Грузии
Sputnik Грузия
По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же 28.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-28T10:08+0400
2025-09-28T10:08+0400
2025-09-28T10:30+0400
тбилисский благотворительный марафон
грузия
новости
общество
тбилиси
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/30/237863068_0:116:1498:959_1920x0_80_0_0_f08b73526518e2caaea2e22b6cab6e0a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon состоится в воскресенье, 28 сентября, и уже в тринадцатый раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов. По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же. В марафоне примут участие 3 500 человек. Мероприятие носит благотворительный характер. Организаторы предлагают на выбор несколько дистанций: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км), а также детские забеги (500 м, 1 км) для двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Участие для взрослых в марафоне платное, регистрация завершилась в сентябре. Для детей участие бесплатно. Взрослых победителей марафона ждут призы. Бег на 10 км и полумарафон официально признаны AIMS (Международной ассоциацией марафонов и пробегов www.aimsworldrunning.org). Бег на 10 км и полумарафон проводятся по правилам IAAF. Судейство обеспечивается Национальной грузинской федерацией Sport for All ("Спорт для всех").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/30/237863068_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_ec48a340b71a60eda7cfc8112f3831d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилисский благотворительный марафон, грузия, новости, общество, тбилиси, спорт
тбилисский благотворительный марафон, грузия, новости, общество, тбилиси, спорт
Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon проходит в столице Грузии
10:08 28.09.2025 (обновлено: 10:30 28.09.2025)
По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon состоится в воскресенье, 28 сентября, и уже в тринадцатый раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов.
По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, сделают круг и финишируют там же. В марафоне примут участие 3 500 человек. Мероприятие носит благотворительный характер.
Организаторы предлагают на выбор несколько дистанций: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км), а также детские забеги (500 м, 1 км) для двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет.
Участие для взрослых в марафоне платное, регистрация завершилась в сентябре. Для детей участие бесплатно. Взрослых победителей марафона ждут призы.
Бег на 10 км и полумарафон официально признаны AIMS (Международной ассоциацией марафонов и пробегов www.aimsworldrunning.org). Бег на 10 км и полумарафон проводятся по правилам IAAF. Судейство обеспечивается Национальной грузинской федерацией Sport for All ("Спорт для всех").