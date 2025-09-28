Попытка жестокого убийства бывшей жены в Грузии – задержанному предъявлено обвинение

https://sputnik-georgia.ru/20250928/popytka-zhestokogo-ubiystva-byvshey-zheny-v-gruzii--zaderzhannomu-predyavleno-obvinenie-295131043.html
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в попытке убийства бывшей жены при отягчающих обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 25 сентября в Каспи (регион Шида Картли) обвиняемый нанес бывшей жене ножевые ранения в грудь и шею, после чего облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенного по мотивам нетерпимости к равноправию женщин и мужчин, с особой жестокостью по отношению к члену семьи".
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным СМИ, мужчина сознался в содеянном. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из клиник Тбилиси и остается в реанимации.