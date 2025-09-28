https://sputnik-georgia.ru/20250928/posledstviya-nepogody-v-kakheti-vyshedshaya-iz-beregov-reka-razmyla-dorogi-295124995.html

Последствия непогоды в Кахети: вышедшая из берегов река размыла дороги

В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий непогоды

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 123 км дороги Тианети–Ахмета–Кварели–Нинигори (регион Кахети) запрещено из-за выхода из берегов реки Кабали, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах Кахети. Затоплены дороги, жилые дома, приусадебные участки и виноградники. В этот период действия ограничений автомобилисты смогут воспользоваться альтернативными маршрутами: дорогой внутреннего значения Гурджаани–Чабукиани–Афени–Кабали или дорогой международного значения Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи. В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

