Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы на треть
Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы на треть
28.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу на 32,2% с 24 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на Минсельхоз РФ. В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 24 по 30 сентября вырастет до 655,6 рубля за тонну, на кукурузу – до 743,1 рубля за тонну. Ставка на ячмень сохранилась на нулевом уровне. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 17 сентября по 23 сентября, составляла 495,9 рубля за тонну, на кукурузу – 398,2 рубля. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226 за тонну на пшеницу ($226,3 за предыдущий период), $207,9 – на ячмень ($209,7), $226 – на кукурузу ($223,1). Изначально ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
21:28 28.09.2025 (обновлено: 21:46 28.09.2025)
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу на 32,2% с 24 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на Минсельхоз РФ.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 24 по 30 сентября вырастет до 655,6 рубля за тонну, на кукурузу – до 743,1 рубля за тонну. Ставка на ячмень сохранилась на нулевом уровне.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 17 сентября по 23 сентября, составляла 495,9 рубля за тонну, на кукурузу – 398,2 рубля.
Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226 за тонну на пшеницу ($226,3 за предыдущий период), $207,9 – на ячмень ($209,7), $226 – на кукурузу ($223,1).
Изначально ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.