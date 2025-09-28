https://sputnik-georgia.ru/20250928/stikhiya-v-kakheti-v-lagodekhskom-rayone-rabotaet-operativnyy-shtab-295131632.html

Стихия в Кахети: в Лагодехском районе работает оперативный штаб

Стихия в Кахети: в Лагодехском районе работает оперативный штаб

Sputnik Грузия

Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах региона Кахети 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T20:14+0400

2025-09-28T20:14+0400

2025-09-28T21:45+0400

грузия

новости

происшествия

ираклий кадагишвили

кахети

погода

непогода в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1c/289216838_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f5d83384a2a4461f20dd700e9e287f25.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий стихии, заработал в Лагодехском районе Кахети, на месте мобилизована спецтехника, сообщили в мэрии муниципалитета. Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах региона Кахети. Затоплены дороги, жилые дома, приусадебные участки и виноградники. Восстановительные работы ведутся уже второй день. По словам председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению, оперативный штаб, работающий на месте, находится в прямом контакте с соответствующими ведомствами. Сильнее всего от стихийного бедствия пострадало население сел Верхвисминдори, Узунтала и Ганджала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, ираклий кадагишвили, кахети, погода, непогода в грузии