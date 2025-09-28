https://sputnik-georgia.ru/20250928/stikhiya-v-kakheti-v-lagodekhskom-rayone-rabotaet-operativnyy-shtab-295131632.html
Стихия в Кахети: в Лагодехском районе работает оперативный штаб
Стихия в Кахети: в Лагодехском районе работает оперативный штаб
Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах региона Кахети 28.09.2025
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий стихии, заработал в Лагодехском районе Кахети, на месте мобилизована спецтехника, сообщили в мэрии муниципалитета. Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах региона Кахети. Затоплены дороги, жилые дома, приусадебные участки и виноградники. Восстановительные работы ведутся уже второй день. По словам председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению, оперативный штаб, работающий на месте, находится в прямом контакте с соответствующими ведомствами. Сильнее всего от стихийного бедствия пострадало население сел Верхвисминдори, Узунтала и Ганджала.
20:14 28.09.2025 (обновлено: 21:45 28.09.2025)
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий стихии, заработал в Лагодехском районе Кахети, на месте мобилизована спецтехника, сообщили в мэрии муниципалитета.
Обильные осадки и вышедшие из берегов реки вызвали наводнение в селах региона Кахети. Затоплены дороги, жилые дома, приусадебные участки и виноградники. Восстановительные работы ведутся уже второй день.
"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы оказать максимальную помощь как инфраструктуре, так и населению", – заявил депутат парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.
По словам председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению, оперативный штаб, работающий на месте, находится в прямом контакте с соответствующими ведомствами.
Сильнее всего от стихийного бедствия пострадало население сел Верхвисминдори, Узунтала и Ганджала.