Три новые канатные дороги появятся в Тбилиси – мэрия
Новые канатные коридоры будут выполнять функцию общественного транспорта и облегчат, прежде всего, передвижение местного населения в часы пик 28.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие несколько лет планирует построить в столице три новые канатные дороги, которые соединят районы Исани с Вазисубани, Сараджишвили со Згвисубани и станцию метро "Самгори" с Вазисубани, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе на презентации проекта. Новые канатные коридоры будут выполнять функцию общественного транспорта и облегчат, прежде всего, передвижение местного населения в часы пик. В прошлом месяце мэрия Тбилиси анонсировала возвращение трамваем на улицы столицы. Современная трамвайная линия, отвечающая европейским стандартам, должна соединить спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Мэрия уже объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии и выполнение соответствующих строительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие несколько лет планирует построить в столице три новые канатные дороги, которые соединят районы Исани с Вазисубани, Сараджишвили со Згвисубани и станцию метро "Самгори" с Вазисубани, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе на презентации проекта.
Новые канатные коридоры будут выполнять функцию общественного транспорта и облегчат, прежде всего, передвижение местного населения в часы пик.
"Эти три направления облегчат жизнь местных жителей с точки зрения общественного транспорта. Кроме того, обустройство упомянутого канатного коридора косвенно связано с тем, чтобы разгрузить автобусы и микроавтобусы", – сказал Ткемаладзе.
В прошлом месяце мэрия Тбилиси анонсировала возвращение трамваем на улицы столицы. Современная трамвайная линия, отвечающая европейским стандартам, должна соединить спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе".
Мэрия уже объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии и выполнение соответствующих строительных работ.