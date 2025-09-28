https://sputnik-georgia.ru/20250928/tri-novye-kanatnye-dorogi-poyavyatsya-v-tbilisi--meriya-295131928.html

Три новые канатные дороги появятся в Тбилиси – мэрия

Три новые канатные дороги появятся в Тбилиси – мэрия

Sputnik Грузия

Новые канатные коридоры будут выполнять функцию общественного транспорта и облегчат, прежде всего, передвижение местного населения в часы пик 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T22:22+0400

2025-09-28T22:22+0400

2025-09-28T22:22+0400

грузия

новости

общество

георгий ткемаладзе

канатная дорога

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282746872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af6a44b6b6913f8ab6debdcfc122c8ac.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие несколько лет планирует построить в столице три новые канатные дороги, которые соединят районы Исани с Вазисубани, Сараджишвили со Згвисубани и станцию метро "Самгори" с Вазисубани, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе на презентации проекта. Новые канатные коридоры будут выполнять функцию общественного транспорта и облегчат, прежде всего, передвижение местного населения в часы пик. В прошлом месяце мэрия Тбилиси анонсировала возвращение трамваем на улицы столицы. Современная трамвайная линия, отвечающая европейским стандартам, должна соединить спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Мэрия уже объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии и выполнение соответствующих строительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий ткемаладзе, канатная дорога, тбилиси