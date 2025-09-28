В Молдове проходят парламентские выборы

https://sputnik-georgia.ru/20250928/v-moldove-prokhodyat-parlamentskie-vybory-295124512.html

ТБИЛИСИ, 28 сент – Sputnik. Голосование на очередных парламентских выборах в Молдове началось, это уже двенадцатые выборы в законодательный орган страны с момента провозглашения ею независимости в 1991 году, сообщил Sputnik Молдова.По состоянию на 1 сентября 2025 года в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 299 396 граждан, имеющих право голоса. В выборах могут участвовать все граждане Республики Молдова, достигшие ко дню выборов 18 лет. Исключение составляют лица, лишенные этого права вступившим в законную силу решением судебной инстанции.Желающих проголосовать ожидают с 07:00 до 21:00 на 2 274 избирательных участках, созданных как внутри страны, так и за ее пределами.Из них 1 961 избирательный участок организован в избирательных округах на территории Республики Молдова, 12 избирательных участков предназначены для избирателей из населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днестра. Центральная избирательная комиссия утвердила список из 301 избирательного участка за рубежом в 41 государстве, включая четыре специальных участка для обработки голосов, поступающих по почте. При этом в России открыто всего два участка, оба – в Москве. По сравнению с выборами 2024 года было создано дополнительно 69 участков для прямого голосования.На этих выборах по почте голосуют граждане Молдовы из десяти стран: США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. России в списке нет.Для почти 40 000 молодых людей голосование 28 сентября станет первым в жизни.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в парламентских выборах 28 сентября 23 конкурента: 15 партий, четыре избирательных блока и четырех независимых кандидатов. Однако после того, как блок "Объединение нации" вышел из предвыборной гонки, заявив о своей поддержке партии "Действие и солидарность", а партия Moldova Mare была исключена из кампании решением ЦИК, в избирательной гонке остался 21 кандидат:Из общего числа 2 496 национальных наблюдателей представляют 8 общественных объединений страны. Большинство наблюдателей были аккредитованы по заявкам Ассоциации Promo-LEX и Союза адвокатов Молдовы.В то же время ЦИК аккредитовала 912 международных наблюдателей. Они представляют 22 дипломатические миссии, аккредитованные в Республике Молдова (149 человек), 15 иностранных избирательных органов (28 человек), 12 международных ассоциаций (269 человек). Миссию по наблюдению за выборами от БДИПЧ/ОБСЕ представят 272 человека, Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами – 8 человек, Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества – 3 человека, Парламентскую ассамблею Совета Европы – 28 человек, Европейский парламент – 14 человек, Парламентскую ассамблею ОБСЕ – 118 человек, Верховную Раду Украины – 15 человек и Международную организацию франкофонии – 8 человек.Кроме того, несколько национальных наблюдателей были аккредитованы национальными окружными избирательными советами.БДИПЧ ОБСЕ 23 сентября информировало о решении Центральной избирательной комиссии Моловы отказать в аккредитации всем российским краткосрочным наблюдателям (16 человек), которые были включены в состав миссии. А 24 сентября посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах.В состав парламента Молдовы входит 101 депутат, их мандат составляет четыре года, они избираются по спискам партий, блоков или из числа независимых кандидатов.Выборы проводятся по единому общенациональному избирательному округу на основе пропорциональной системы с избирательным барьером в 5% для партий, 7% – для блоков и 2% – для независимых кандидатовПарламент Республики Молдова – единственный законодательный орган страны, наделенный основными полномочиями. Он принимает законы, утверждает государственный бюджет, контролирует деятельность правительства, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также направления развития государства.Предварительные результаты парламентских выборов будут объявлены в ночь с 28 на 29 сентября, а окончательные – после сведения протоколов и рассмотрения апелляций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

