https://sputnik-georgia.ru/20250928/vlasti-gruzii-khotyat-peresmotret-spisok-kompaniy-polzuyuschikhsya-lgotami-295117774.html

Власти Грузии хотят пересмотреть список компаний, пользующихся льготами

Власти Грузии хотят пересмотреть список компаний, пользующихся льготами

Sputnik Грузия

Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году власти упразднили льготы для "золотого списка" 28.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-28T14:42+0400

2025-09-28T14:42+0400

2025-09-28T15:02+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1b/295117294_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4296c4a533ab9ef2443b832673858c57.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрит т. н. белый список компаний, пользующихся льготами от государства, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. "Белый список" – перечень компаний, которые соответствуют определенным критериям и пользуются определенными льготами и преимуществами со стороны государства, в том числе получают высокий аванс и пользуются налоговыми льготами. "В самом частном секторе существуют определенные вопросы относительно справедливости и объективности критериев "Белого списка". Например, если компания получила 20% аванса по контракту, то только половина этой суммы обеспечена банковской гарантией. Остальные 10% практически в воздухе, то есть не имеют никакого финансового обеспечения. Это означает, что государство полностью берет на себя этот риск", – отметил Сохадзе. По словам министра, сегодня в стране есть много контрактов, по которым выплачены десятки миллионов лари, а работы выполнены не полностью, и в случае расторжения контракта возврат уплаченной из бюджета суммы часто оказывается под вопросом. Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году государство упразднило льготы для "золотого списка" компаний-импортеров и приравняла их к остальным компаниям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости