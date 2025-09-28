https://sputnik-georgia.ru/20250928/vlasti-gruzii-khotyat-peresmotret-spisok-kompaniy-polzuyuschikhsya-lgotami-295117774.html
Власти Грузии хотят пересмотреть список компаний, пользующихся льготами
Власти Грузии хотят пересмотреть список компаний, пользующихся льготами
Sputnik Грузия
Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году власти упразднили льготы для "золотого списка" 28.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-28T14:42+0400
2025-09-28T14:42+0400
2025-09-28T15:02+0400
экономика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1b/295117294_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4296c4a533ab9ef2443b832673858c57.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрит т. н. белый список компаний, пользующихся льготами от государства, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. "Белый список" – перечень компаний, которые соответствуют определенным критериям и пользуются определенными льготами и преимуществами со стороны государства, в том числе получают высокий аванс и пользуются налоговыми льготами. "В самом частном секторе существуют определенные вопросы относительно справедливости и объективности критериев "Белого списка". Например, если компания получила 20% аванса по контракту, то только половина этой суммы обеспечена банковской гарантией. Остальные 10% практически в воздухе, то есть не имеют никакого финансового обеспечения. Это означает, что государство полностью берет на себя этот риск", – отметил Сохадзе. По словам министра, сегодня в стране есть много контрактов, по которым выплачены десятки миллионов лари, а работы выполнены не полностью, и в случае расторжения контракта возврат уплаченной из бюджета суммы часто оказывается под вопросом. Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году государство упразднило льготы для "золотого списка" компаний-импортеров и приравняла их к остальным компаниям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1b/295117294_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_91723ed3e1fe21e117bc817b3b756044.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Власти Грузии хотят пересмотреть список компаний, пользующихся льготами
14:42 28.09.2025 (обновлено: 15:02 28.09.2025)
Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году власти упразднили льготы для "золотого списка"
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрит т. н. белый список компаний, пользующихся льготами от государства, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
"Белый список" – перечень компаний, которые соответствуют определенным критериям и пользуются определенными льготами и преимуществами со стороны государства, в том числе получают высокий аванс и пользуются налоговыми льготами.
"В самом частном секторе существуют определенные вопросы относительно справедливости и объективности критериев "Белого списка". Например, если компания получила 20% аванса по контракту, то только половина этой суммы обеспечена банковской гарантией. Остальные 10% практически в воздухе, то есть не имеют никакого финансового обеспечения. Это означает, что государство полностью берет на себя этот риск", – отметил Сохадзе.
По словам министра, сегодня в стране есть много контрактов, по которым выплачены десятки миллионов лари, а работы выполнены не полностью, и в случае расторжения контракта возврат уплаченной из бюджета суммы часто оказывается под вопросом.
"На фоне всего этого совершенно логично, что мы приняли решение о пересмотре принципа т. н. белого списка. Это никоим образом не подразумевает ограничение бизнеса. Наша цель – существование прозрачного, справедливого и основанного на рисках подхода, который, с одной стороны, поможет бизнесу, а с другой – защитит финансовые интересы государства", – заявил Сохадзе.
Это уже не первый случай пересмотра государством льгот для определенных компаний. В 2019 году государство упразднило льготы для "золотого списка" компаний-импортеров и приравняла их к остальным компаниям.