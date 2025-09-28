https://sputnik-georgia.ru/20250928/zaderzhaniya-narkotorgovtsev-v-aeroportu-tbilisi---arestovany-grazhdane-ssha-i-egipta-295129649.html

Задержания наркоторговцев в аэропорту Тбилиси – арестованы граждане США и Египта

Задержания наркоторговцев в аэропорту Тбилиси – арестованы граждане США и Египта

28.09.2025

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Гражданин США задержан в аэропорту Тбилиси за ввоз в страну 67 граммов марихуаны и нескольких десятков семян каннабиса, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанному 61 год. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотических средств в особо крупном размере на территорию Грузии. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Кроме того, в Тбилисском международном аэропорту произвели еще одно задержание. Находящаяся в розыске гражданка Египта была арестована за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также незаконную продажу марихуаны. Следствие установило, что задержанная сбывала наркотики у себя дома за определенную сумму. Решением Тбилисского городского суда она находилась в розыске с 25 августа 2025 года. Иностранка переведена в пенитенциарное учреждение. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

