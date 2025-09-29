10 самых громких космических открытий XXI века
Первый снимок черной дыры в галактике М87 был опубликован в апреле 2019 года.
Долгие годы ученые считали, что на Красной планете вода существует лишь в твердом виде. Однако в 2011-м на склоне одного из кратеров в южном полушарии были обнаружены темные подтеки, которые исчезали с приходом местной зимы.
Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Эти небесные тела обнаружить гораздо сложнее, чем звезды, поскольку они на порядке меньше и тусклее. Первые такие небесные тела ученые обнаружили в конце 1980-х годов и к 2010-му было известно 430 подтвержденных экзопланет.
Результаты работы с космическим телескопом "Планк" были представлены в марте 2013 года. Исследователи смогли пересчитать возраст Вселенной, который теперь оценивается в 13,82 млрд лет.
Телескоп "Джеймс Уэбб", помимо уже упомянутых экзопланет, помог сделать немало важных открытий. Самым впечатляющим из них многие считают обнаружение в 2022 году старейших галактик, которые сформировались, по оценкам ученых, всего через 300−400 млн лет после Большого взрыва.
Космический аппарат "Розетта" стартовал с Земли в марте 2004 года, а чуть более 10 лет спустя, в ноябре 2014-го, посадил зонд на поверхность кометы 67P/Чурюмова — Герасименко (на фото – снимок этой кометы с "Розетты").
В феврале 2016-го свет увидели результаты еще одного исследования, подтвердившего предсказания Эйнштейна спустя сотню лет, – открытие гравитационных волн. Сигнал слияния двух черных дыр ученым удалось зарегистрировать осенью 2015 года – его характерная форма соответствовала предположениям, сделанным в рамках теории относительности.
В 2021 году ученые создали самую большую в истории карту темной материи с использованием света от 100 миллионов галактик. Результаты исследования показали, что распределение темной материи согласуется с предсказаниями стандартной космологической модели.
Хотя идея Большого адронного коллайдера возникла еще в 1984 году, строить его начали только в 2001-м. И кажется, что основные открытия, которые учение сделают с его помощью, еще впереди.
На снимке – центральная область карликовой галактики Henize 2-10 с черной дырой и вспышкой звездообразования.
