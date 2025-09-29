https://sputnik-georgia.ru/20250929/295137190.html

10 самых громких космических открытий XXI века

10 самых громких космических открытий XXI века

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik главные астрономические открытия первой четверти XXI века 29.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-29T14:44+0400

2025-09-29T14:44+0400

2025-09-29T14:44+0400

мультимедиа

фотоленты

наука

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1d/295137368_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_fbfacc2b679b44b5773f296aab0b15be.jpg

Астрономия как наука зародилась в очень давние времена. Еще на заре человеческой цивилизации люди видели, что движения небесных светил связаны с периодическими изменениями погоды. По расположению звезд и созвездий первобытные люди определяли времена года, позднее благодаря звездам ориентировались мореплаватели.Кажется, все важнейшие открытия были сделаны еще в очень давние времена – и современным астрономам попросту нечего делать. Однако это совсем не так. И в наши дни интерес к космосу сохраняется, а новые технологии позволяют по-новому смотреть на давно известные и привычные вещи.Более того, ученые уверяют, что Вселенная еще полна тайн, изучена лишь малая ее часть.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, наука, в мире