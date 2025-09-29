Грузия
10 самых громких космических открытий XXI века
10 самых громких космических открытий XXI века
Смотрите в фотоленте Sputnik главные астрономические открытия первой четверти XXI века
2025-09-29T14:44+0400
2025-09-29T14:44+0400
Астрономия как наука зародилась в очень давние времена. Еще на заре человеческой цивилизации люди видели, что движения небесных светил связаны с периодическими изменениями погоды. По расположению звезд и созвездий первобытные люди определяли времена года, позднее благодаря звездам ориентировались мореплаватели.Кажется, все важнейшие открытия были сделаны еще в очень давние времена – и современным астрономам попросту нечего делать. Однако это совсем не так. И в наши дни интерес к космосу сохраняется, а новые технологии позволяют по-новому смотреть на давно известные и привычные вещи.Более того, ученые уверяют, что Вселенная еще полна тайн, изучена лишь малая ее часть.
10 самых громких космических открытий XXI века

Смотрите в фотоленте Sputnik главные астрономические открытия первой четверти XXI века
Астрономия как наука зародилась в очень давние времена. Еще на заре человеческой цивилизации люди видели, что движения небесных светил связаны с периодическими изменениями погоды. По расположению звезд и созвездий первобытные люди определяли времена года, позднее благодаря звездам ориентировались мореплаватели.
Кажется, все важнейшие открытия были сделаны еще в очень давние времена – и современным астрономам попросту нечего делать. Однако это совсем не так. И в наши дни интерес к космосу сохраняется, а новые технологии позволяют по-новому смотреть на давно известные и привычные вещи.
Более того, ученые уверяют, что Вселенная еще полна тайн, изучена лишь малая ее часть.
© photo : EHT Collaboration

Первый снимок черной дыры в галактике М87 был опубликован в апреле 2019 года.

1/10
© photo : EHT Collaboration

Первый снимок черной дыры в галактике М87 был опубликован в апреле 2019 года.

© photo : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

Долгие годы ученые считали, что на Красной планете вода существует лишь в твердом виде. Однако в 2011-м на склоне одного из кратеров в южном полушарии были обнаружены темные подтеки, которые исчезали с приходом местной зимы.

2/10
© photo : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

Долгие годы ученые считали, что на Красной планете вода существует лишь в твердом виде. Однако в 2011-м на склоне одного из кратеров в южном полушарии были обнаружены темные подтеки, которые исчезали с приходом местной зимы.

CC BY 4.0 / University of Cambridge/Amanda Smith, Nikku Madhusudhan / K2-18b (cropped image)

Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Эти небесные тела обнаружить гораздо сложнее, чем звезды, поскольку они на порядке меньше и тусклее. Первые такие небесные тела ученые обнаружили в конце 1980-х годов и к 2010-му было известно 430 подтвержденных экзопланет.

3/10
CC BY 4.0 / University of Cambridge/Amanda Smith, Nikku Madhusudhan / K2-18b (cropped image)

Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Эти небесные тела обнаружить гораздо сложнее, чем звезды, поскольку они на порядке меньше и тусклее. Первые такие небесные тела ученые обнаружили в конце 1980-х годов и к 2010-му было известно 430 подтвержденных экзопланет.

CC BY-SA 3.0 / Szczureq / Energy distribution in the Universe according to Planck probe measurements, March 2013

Результаты работы с космическим телескопом "Планк" были представлены в марте 2013 года. Исследователи смогли пересчитать возраст Вселенной, который теперь оценивается в 13,82 млрд лет.

4/10
CC BY-SA 3.0 / Szczureq / Energy distribution in the Universe according to Planck probe measurements, March 2013

Результаты работы с космическим телескопом "Планк" были представлены в марте 2013 года. Исследователи смогли пересчитать возраст Вселенной, который теперь оценивается в 13,82 млрд лет.

© photo : NASA/ESA/CSA/Tommaso Treu (UCLA)/Zolt G. Levay (STScI))

Телескоп "Джеймс Уэбб", помимо уже упомянутых экзопланет, помог сделать немало важных открытий. Самым впечатляющим из них многие считают обнаружение в 2022 году старейших галактик, которые сформировались, по оценкам ученых, всего через 300−400 млн лет после Большого взрыва.

5/10
© photo : NASA/ESA/CSA/Tommaso Treu (UCLA)/Zolt G. Levay (STScI))

Телескоп "Джеймс Уэбб", помимо уже упомянутых экзопланет, помог сделать немало важных открытий. Самым впечатляющим из них многие считают обнаружение в 2022 году старейших галактик, которые сформировались, по оценкам ученых, всего через 300−400 млн лет после Большого взрыва.

© photo : ESA/Rosetta/NAVCAM

Космический аппарат "Розетта" стартовал с Земли в марте 2004 года, а чуть более 10 лет спустя, в ноябре 2014-го, посадил зонд на поверхность кометы 67P/Чурюмова — Герасименко (на фото – снимок этой кометы с "Розетты").

6/10
© photo : ESA/Rosetta/NAVCAM

Космический аппарат "Розетта" стартовал с Земли в марте 2004 года, а чуть более 10 лет спустя, в ноябре 2014-го, посадил зонд на поверхность кометы 67P/Чурюмова — Герасименко (на фото – снимок этой кометы с "Розетты").

© photo : NASA/Ames Research Center/C. Henze

В феврале 2016-го свет увидели результаты еще одного исследования, подтвердившего предсказания Эйнштейна спустя сотню лет, – открытие гравитационных волн. Сигнал слияния двух черных дыр ученым удалось зарегистрировать осенью 2015 года – его характерная форма соответствовала предположениям, сделанным в рамках теории относительности.

7/10
© photo : NASA/Ames Research Center/C. Henze

В феврале 2016-го свет увидели результаты еще одного исследования, подтвердившего предсказания Эйнштейна спустя сотню лет, – открытие гравитационных волн. Сигнал слияния двух черных дыр ученым удалось зарегистрировать осенью 2015 года – его характерная форма соответствовала предположениям, сделанным в рамках теории относительности.

© photo : N.Jeffrey/Dark Energy Survey (DES)

В 2021 году ученые создали самую большую в истории карту темной материи с использованием света от 100 миллионов галактик. Результаты исследования показали, что распределение темной материи согласуется с предсказаниями стандартной космологической модели.

8/10
© photo : N.Jeffrey/Dark Energy Survey (DES)

В 2021 году ученые создали самую большую в истории карту темной материи с использованием света от 100 миллионов галактик. Результаты исследования показали, что распределение темной материи согласуется с предсказаниями стандартной космологической модели.

CC BY-SA 3.0 / Maximilien Brice/CERN / View of the LHC tunnel sector 3-4

Хотя идея Большого адронного коллайдера возникла еще в 1984 году, строить его начали только в 2001-м. И кажется, что основные открытия, которые учение сделают с его помощью, еще впереди.

9/10
CC BY-SA 3.0 / Maximilien Brice/CERN / View of the LHC tunnel sector 3-4

Хотя идея Большого адронного коллайдера возникла еще в 1984 году, строить его начали только в 2001-м. И кажется, что основные открытия, которые учение сделают с его помощью, еще впереди.

© photo : NASA / ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

На снимке – центральная область карликовой галактики Henize 2-10 с черной дырой и вспышкой звездообразования.

10/10
© photo : NASA / ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

На снимке – центральная область карликовой галактики Henize 2-10 с черной дырой и вспышкой звездообразования.

