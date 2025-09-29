Грузия
АБР даст деньги на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе
АБР даст деньги на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе
Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 360 миллионов долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали. Новый маршрут дороги позволит избежать климатических рисков и включает в себя укрепление склонов и защиту от камнепадов, улучшенную дренажную систему и контроль эрозии, а также ремонт берегоукрепительной инфраструктуры на 500-метровом участке побережья Черного моря. Общий объем инвестиций АБР в строительство дорог в Грузии, таких как два участка Восточно-Западной магистрали, объездные дороги Кобулети и Батуми, текущий коридор Север-Юг (магистраль Квешети-Коби) и второстепенные дороги, превышает 1,1 миллиарда долларов США. В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
АБР даст деньги на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе

09:01 29.09.2025
© photo: Sputnik / StringerКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 360 миллионов долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).

"Дорога Батуми-Сарпи, которая является последним участком обновленной дорожной сети Грузии, укрепит региональную позицию страны как предпочтительного маршрута для торговли и логистики и создаст больше экономических возможностей для населения Грузии", – заявила директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам.

Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали.
Новый маршрут дороги позволит избежать климатических рисков и включает в себя укрепление склонов и защиту от камнепадов, улучшенную дренажную систему и контроль эрозии, а также ремонт берегоукрепительной инфраструктуры на 500-метровом участке побережья Черного моря.
Общий объем инвестиций АБР в строительство дорог в Грузии, таких как два участка Восточно-Западной магистрали, объездные дороги Кобулети и Батуми, текущий коридор Север-Юг (магистраль Квешети-Коби) и второстепенные дороги, превышает 1,1 миллиарда долларов США.
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
