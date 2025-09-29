https://sputnik-georgia.ru/20250929/abr-dast-dengi-na-stroitelstvo-novoy-dorogi-k-gruzino-turetskoy-granitse-295132760.html

АБР даст деньги на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе

АБР даст деньги на строительство новой дороги к грузино-турецкой границе

Sputnik Грузия

Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со... 29.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-29T09:01+0400

2025-09-29T09:01+0400

2025-09-29T09:01+0400

грузия

новости

экономика

азиатский банк развития (абр)

сарпи

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897266_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_5bd161cd47279fb2e374c61c3728981a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 360 миллионов долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Участок длиной 11 километров, которая соединит объездную дорогу Батуми с грузино-турецким пограничным пунктом в Сарпи, будет построен в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали. Новый маршрут дороги позволит избежать климатических рисков и включает в себя укрепление склонов и защиту от камнепадов, улучшенную дренажную систему и контроль эрозии, а также ремонт берегоукрепительной инфраструктуры на 500-метровом участке побережья Черного моря. Общий объем инвестиций АБР в строительство дорог в Грузии, таких как два участка Восточно-Западной магистрали, объездные дороги Кобулети и Батуми, текущий коридор Север-Юг (магистраль Квешети-Коби) и второстепенные дороги, превышает 1,1 миллиарда долларов США. В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сарпи

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), сарпи, батуми