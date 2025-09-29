https://sputnik-georgia.ru/20250929/gruziya-zapozdala-s-merami-po-borbe-s-inoagentami---silaev-295144896.html

Грузия запоздала с мерами по борьбе с "иноагентами" - Силаев

Грузия запоздала с принятием мер против внешнего вмешательства во внутригосударственные дела страны, в то время, как это уже давно является общемировым... 29.09.2025, Sputnik Грузия

Об этом заявил политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это общемировой тренд, что правительства всех стран стали внимательнее смотреть на то, кто у них извне влияет на внутреннюю политику. Грузия с этими мерами, даже запоздала. Насколько я помню, в последние годы только американская помощь по статьям: демократия, гражданское общество, права человека, составляла порядка 60 миллионов долларов в год... Все эти деньги в последние годы направлялись на антиправительственные кампании, и больше ни на что. Это поставило правительство Грузии в такую ситуацию, что либо они этот поток каким-то образом контролируют, либо оно уже не правительство в своей стране. И естественно, любое разумное правительство выберет остаться правительством в своей стране", - заявил Силаев.Резонансный Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня 2025 года. Он обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Т. н. закон об "иноагентах" был принял на фоне масштабных акций протеста в Тбилиси у парламента Грузии. Кроме того, Запад призывал власти Грузии не делать этого, заявляя, что подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.

