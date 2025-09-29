https://sputnik-georgia.ru/20250929/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-295142420.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии 29.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы и град ожидаются в большинстве регионов Грузии с 30 сентября по 2 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению и активизации оползней и селевых процессов в горных районах.Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы и град ожидаются в большинстве регионов Грузии с 30 сентября по 2 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению и активизации оползней и селевых процессов в горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.