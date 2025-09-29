https://sputnik-georgia.ru/20250929/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-sentyabrya-2025-295132373.html

Какой сегодня церковный праздник: 29 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 29 сентября 2025

29 сентября 2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфимия всехвальнаяПо церковному календарю 29 сентября поминают Евфимию всехвальную, совершившую мученический подвиг во время преследования христиан Диоклетианом (284-305).Родилась будущая cвятая в знатной семье в Халкидоне (ныне азиатская часть Стамбула). Проконсул провинции в начале IV века решил уничтожить на своей территории всех тайных христиан.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>По его приказу организовали праздник в честь бога Ареса (Марса), чтобы жители всей провинции поклонились языческим богам. Но 50 человек, в том числе и Евфимия, отправились на христианское богослужение.Всех непокорных правитель приказал жестоко пытать, а затем отправил в Рим на суд императора. Евфимии, если она отречется, проконсул пообещал свободу.Отказ девушки разгневал правителя, и он велел жестоко пытать непокорную. Однако Господь даровал ей безболезненную смерть, избавив от мучений. Произошло это в 304 году.Севастиана ГераклейскаяПо церковному календарю 29 сентября поминают мученицу Севастиану, пострадавшую за веру во время правления Домициана (81-96).Севастиана была ученицей первоверховного апостола Павла. Ее, как христианку, осудили в городе Маркианополе и жестоко пытали. Не добившись отречения, деву отправили в город Гераклею, где суд состоялся вторично.Когда поколебать веру Севастианы не смогли ни уговоры, ни пытки, ей отрубили голову, а тело выбросили в море, и ангелы отнесли его на остров Родос в Мраморном море.Мелитина МаркианопольскаяПо церковному календарю 29 сентября поминают мученицу Мелитину, пострадавшую за веру при императоре Антонине Пие (138-161).Мелитина, получив от Господа дар чудотворения, молитвой сокрушила идолов Геркулеса и Аполлона.Многих язычников она обратила своей пламенной проповедью, в том числе и супругу начальника города Маркианополя. Правитель, узнав об этом, приказал святую обезглавить.Пустынник ЕгипетскийПо церковному календарю 29 сентября поминают преподобного Дорофея, пустынника Египетского, жившего в IV веке.Родился будущий святой в Фиваидской области в Египте. Он подвизался в Скитской пустыне, где 60 лет вел аскетический образ жизни.В полуденный зной после молитвы он собирал камни на берегу моря и строил для других пустынников кельи, а по ночам плел корзины, за которые получал пропитание. Пища преподобного, которую он принимал один раз в сутки, состояла из хлеба и скудных трав пустыни. Воду святой также пил один раз.Спать он никогда не ложился. Преподобный иногда дремал за работой или во время еды. Святой Дорофей мирно скончался в преклонном возрасте.Исаак и ИосифПо церковному календарю 29 сентября поминают мучеников Исаака и Иосифа Феодосиопольских.Братья родились в знатной семье в городе Феодосиополе (нынешний Эрзерум). Отец был мусульманином, а мать – христианкой, тайно воспитавшей трех сыновей в христианской вере.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Повзрослев, братья решили удалиться от отца, чтобы исповедовать веру в Господа беспрепятственно. Они обратились с письмом к императору Никифору I (802-811), прося разрешения переселиться в Константинополь и поступить на службу при его дворе.Ответ был благоприятный, и братья стали собираться в дорогу. Старший вскоре отправился в Константинополь, а Иосифа и Исаака задержали по приказу эмира Феодосиополя.На вопрос о причине переселения братья открыто исповедали себя христианами. По приказу эмира им отрубили головы. Произошло это в 808-м.ИмениныПо церковному календарю 29 сентября именины отмечают Людмила, Алексий, Виктор, Дорофей, Григорий, Иосиф и Сергий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

