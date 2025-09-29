https://sputnik-georgia.ru/20250929/minselkhoz-gruzii-budet-borotsya-s-rostom-potrebleniya-plastika-vmeste-s-biznes-sektorom-295135310.html

Минсельхоз Грузии будет бороться с ростом потребления пластика вместе с бизнес-сектором

Согласно результатам исследования, проведенного в Грузии, ежегодно в стране потребляется в общей сложности от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика 29.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Разработку модели регулирования потребления одноразовых пластиковых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, которая обеспечивала бы баланс между вопросами здоровья, охраны окружающей среды и экономическими интересами, представители Минсельхоза обсудили с грузинскими предпринимателями, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Заместители главы Минсельхоза Грузии встретились с представителями бизнес-сектора, включая сети гипермаркетов и сферу гостеприимства. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. По ее словам, цель встреч и обсуждений, с одной стороны, обеспечить, чтобы любые нормативные акты, введенные государством для повышения безопасности продовольствия и стандартов защиты окружающей среды, были реально выполнимыми, а с другой – установить разумные сроки внедрения новых стандартов. "Уверена, что совместными усилиями мы сможем разработать модель, которая будет способствовать защите здоровья населения, экологической безопасности и устойчивому развитию частного сектора", – отметила Тандилашвили. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности это составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

