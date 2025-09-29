https://sputnik-georgia.ru/20250929/moshennichestvo-pochti-na-polmilliona-lari--sgb-gruzii-zaderzhalo-vladeltsa-kompanii-295141187.html

Мошенничество почти на полмиллиона лари – СГБ Грузии задержало владельца компании

Мошенничество почти на полмиллиона лари – СГБ Грузии задержало владельца компании

29.09.2025

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Двое человек, среди который владелец и директор крупной компании "Гурия Энерджи" Мамука Жгенти, задержаны в Службой госбезопасности Грузии в рамках расследования дела о присвоении государственных средств в особо крупном размере – речь идет о сумме превышающей 400 тысяч лари, сообщили в ведомстве. Задержан также сотрудник надзорной компании. Обоим фигурантам дела грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Еще одному сотруднику надзорной компании обвинение будет предъявлено. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере, изготовлении и использования поддельного официального документа. Присвоить почти полмиллиона ему удалось при содействии лица, ответственного за контроль и инспектирование тендера. Также обвиняемые изготовил и использовали поддельные официальные документы. Согласно заключению эксперта, дорога, сданная ООО "Гурия Энерджи" в результате восстановительных работ, непригодна к эксплуатации. СГБ Грузии продолжает интенсивные следственные действия в целях установления иных лиц, причастных к преступлениям аналогичной категории, и предотвращения коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

