Мошенничество почти на полмиллиона лари – СГБ Грузии задержало владельца компании
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Двое человек, среди который владелец и директор крупной компании "Гурия Энерджи" Мамука Жгенти, задержаны в Службой госбезопасности Грузии в рамках расследования дела о присвоении государственных средств в особо крупном размере – речь идет о сумме превышающей 400 тысяч лари, сообщили в ведомстве. Задержан также сотрудник надзорной компании. Обоим фигурантам дела грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Еще одному сотруднику надзорной компании обвинение будет предъявлено. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере, изготовлении и использования поддельного официального документа. Присвоить почти полмиллиона ему удалось при содействии лица, ответственного за контроль и инспектирование тендера. Также обвиняемые изготовил и использовали поддельные официальные документы. Согласно заключению эксперта, дорога, сданная ООО "Гурия Энерджи" в результате восстановительных работ, непригодна к эксплуатации. СГБ Грузии продолжает интенсивные следственные действия в целях установления иных лиц, причастных к преступлениям аналогичной категории, и предотвращения коррупции.
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Двое человек, среди который владелец и директор крупной компании "Гурия Энерджи" Мамука Жгенти, задержаны в Службой госбезопасности Грузии в рамках расследования дела о присвоении государственных средств в особо крупном размере – речь идет о сумме превышающей 400 тысяч лари, сообщили в ведомстве.
Задержан также сотрудник надзорной компании. Обоим фигурантам дела грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Еще одному сотруднику надзорной компании обвинение будет предъявлено.
Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере, изготовлении и использования поддельного официального документа.
Следствие установило, что с сентября 2022 года по январь 2023 года в ходе ремонта 3,5-километрового участка дороги Норио-Лило в Гардабани директор ООО "Гурия Энерджи" присвоил 403 тысячи лари, принадлежащих Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Присвоить почти полмиллиона ему удалось при содействии лица, ответственного за контроль и инспектирование тендера. Также обвиняемые изготовил и использовали поддельные официальные документы.
Согласно заключению эксперта, дорога, сданная ООО "Гурия Энерджи" в результате восстановительных работ, непригодна к эксплуатации.
СГБ Грузии продолжает интенсивные следственные действия в целях установления иных лиц, причастных к преступлениям аналогичной категории, и предотвращения коррупции.