https://sputnik-georgia.ru/20250929/moskva-analiziruet-zayavleniya-o-vozmozhnoy-postavke-raket-tomahawk-ukraine--peskov-295143224.html

Москва анализирует заявления о возможной поставке ракет Tomahawk Украине – Песков

Москва анализирует заявления о возможной поставке ракет Tomahawk Украине – Песков

Sputnik Грузия

Российская сторона неоднократно говорила о том, что поставки западных вооружений Украине являются преградой для урегулирования кризиса 29.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-29T22:14+0400

2025-09-29T22:14+0400

2025-09-29T22:14+0400

россия

в мире

политика

украина

москва

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

дональд трамп

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0d/284906176_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_24dbda1f4bb5bf6a4314e485256a9141.jpg

ТБИЛИСИ 29 сен – Sputnik. Москва слышала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал заявления американской стороны, назвав их "очень серьезными".По его словам, важно понимать, кто будет запускать и нацеливать эти ракеты.В России неоднократно заявляли, что считают поставки западных вооружений Украине преградой для урегулирования кризиса. Такие шаги также напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для Киева, станут законной целью для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

москва

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, москва, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, нато, мид россии