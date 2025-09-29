Москва анализирует заявления о возможной поставке ракет Tomahawk Украине – Песков

https://sputnik-georgia.ru/20250929/moskva-analiziruet-zayavleniya-o-vozmozhnoy-postavke-raket-tomahawk-ukraine--peskov-295143224.html
Российская сторона неоднократно говорила о том, что поставки западных вооружений Украине являются преградой для урегулирования кризиса 29.09.2025
ТБИЛИСИ 29 сен – Sputnik. Москва слышала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал заявления американской стороны, назвав их "очень серьезными".По его словам, важно понимать, кто будет запускать и нацеливать эти ракеты.В России неоднократно заявляли, что считают поставки западных вооружений Украине преградой для урегулирования кризиса. Такие шаги также напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для Киева, станут законной целью для России.
ТБИЛИСИ 29 сен – Sputnik. Москва слышала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал заявления американской стороны, назвав их "очень серьезными".
"Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", – сказал Песков.
По его словам, важно понимать, кто будет запускать и нацеливать эти ракеты.
В минувшее воскресенье Келлог подтвердил, что Владимир Зеленский обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о получении крылатых ракет. По словам Келлога, Белый дом пока не принял решение по этому вопросу.
В России неоднократно заявляли, что считают поставки западных вооружений Украине преградой для урегулирования кризиса. Такие шаги также напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для Киева, станут законной целью для России.