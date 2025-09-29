https://sputnik-georgia.ru/20250929/narusheniya-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-popolnili-goskaznu-gruzii-295141393.html
Нарушения правил дорожного движения пополнили госказну Грузии
Нарушения правил дорожного движения пополнили госказну Грузии
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 29.09.2025
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия получила 157 миллионов лари в виде доходов от сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения за восемь месяцев 2025 года, что почти на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Согласно отчету казначейства министерства финансов, 62,9 млн лари из выписанных штрафов поступили в бюджет центрального правительства, а 94,3 млн лари – в бюджеты органов местного самоуправления. Доходы государства от штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения в январе-августе 2024 года, составили 151 миллион лари. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия получила 157 миллионов лари в виде доходов от сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения за восемь месяцев 2025 года, что почти на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG.
Согласно отчету казначейства министерства финансов, 62,9 млн лари из выписанных штрафов поступили в бюджет центрального правительства, а 94,3 млн лари – в бюджеты органов местного самоуправления.
Доходы государства от штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения в январе-августе 2024 года, составили 151 миллион лари.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%.