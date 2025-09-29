Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250929/narusheniya-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-popolnili-goskaznu-gruzii-295141393.html
Нарушения правил дорожного движения пополнили госказну Грузии
Нарушения правил дорожного движения пополнили госказну Грузии
Sputnik Грузия
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 29.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-29T17:53+0400
2025-09-29T17:53+0400
грузия
новости
общество
штраф
министерство финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3fc235c24818cd5cb9a8fa08988cf7c3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия получила 157 миллионов лари в виде доходов от сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения за восемь месяцев 2025 года, что почти на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Согласно отчету казначейства министерства финансов, 62,9 млн лари из выписанных штрафов поступили в бюджет центрального правительства, а 94,3 млн лари – в бюджеты органов местного самоуправления. Доходы государства от штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения в январе-августе 2024 года, составили 151 миллион лари. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_256:0:2744:1866_1920x0_80_0_0_0cc0c0cc3a595e427cd4e7a3fe1e0adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, штраф, министерство финансов грузии
грузия, новости, общество, штраф, министерство финансов грузии

Нарушения правил дорожного движения пополнили госказну Грузии

17:53 29.09.2025
© photo: Sputnik / StringerМашины едут в сторону проспекта Руставели в Тбилиси
Машины едут в сторону проспекта Руставели в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия получила 157 миллионов лари в виде доходов от сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения за восемь месяцев 2025 года, что почти на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG.
Согласно отчету казначейства министерства финансов, 62,9 млн лари из выписанных штрафов поступили в бюджет центрального правительства, а 94,3 млн лари – в бюджеты органов местного самоуправления.
Доходы государства от штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения в январе-августе 2024 года, составили 151 миллион лари.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0