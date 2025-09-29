https://sputnik-georgia.ru/20250929/ploschad-natsionalnykh-parkov-gruzii-uvelichitsya---novyy-zakonoproekt-295141042.html

Площадь национальных парков Грузии увеличится – новый законопроект

Площадь национальных парков Грузии увеличится – новый законопроект

В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов 29.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Площадь национального парка Рача увеличится на 4,8 тысячи гектаров – в парламент Грузии внесен законопроект, согласно которому в муниципалитетах Амбролаури и Они будет создано еще пять природных памятников, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Поправки вносятся в Закон "О создании и управлении охраняемых территорий Рача". Проект был подготовлен Агентством охраняемых территорий и уже инициирован. Площадь национального парка увеличится за счет пещер Сакишори, Шареула, Ушолти, Муради и Кидобана. Управление ими будет осуществлять администрация национального парка Рача. Кроме того, в муниципалитете Амбролаури будет создан охраняемый ландшафт Амбролаури площадью 50 240,4 гектара. В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов. Первая защищенная территория – Лагодехский государственный заповедник, он был создан в Грузии 1912 году. На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет более 600 тысяч гектаров. Приблизительно 75% защищенных территорий покрыты лесом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

