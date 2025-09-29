https://sputnik-georgia.ru/20250929/ploschad-natsionalnykh-parkov-gruzii-uvelichitsya---novyy-zakonoproekt-295141042.html
Площадь национальных парков Грузии увеличится – новый законопроект
Площадь национальных парков Грузии увеличится – новый законопроект
Sputnik Грузия
В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов 29.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-29T15:55+0400
2025-09-29T15:55+0400
2025-09-29T16:08+0400
общество
грузия
новости
амбролаури
агентство охраняемых территорий
рача
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294916293_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_72b67be231f5587c1a3dcdd2b7cd6f62.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Площадь национального парка Рача увеличится на 4,8 тысячи гектаров – в парламент Грузии внесен законопроект, согласно которому в муниципалитетах Амбролаури и Они будет создано еще пять природных памятников, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Поправки вносятся в Закон "О создании и управлении охраняемых территорий Рача". Проект был подготовлен Агентством охраняемых территорий и уже инициирован. Площадь национального парка увеличится за счет пещер Сакишори, Шареула, Ушолти, Муради и Кидобана. Управление ими будет осуществлять администрация национального парка Рача. Кроме того, в муниципалитете Амбролаури будет создан охраняемый ландшафт Амбролаури площадью 50 240,4 гектара. В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов. Первая защищенная территория – Лагодехский государственный заповедник, он был создан в Грузии 1912 году. На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет более 600 тысяч гектаров. Приблизительно 75% защищенных территорий покрыты лесом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
амбролаури
рача
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294916293_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_af67d8f1e17d2c0074e843a984b90e9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, амбролаури, агентство охраняемых территорий, рача, тбилиси
общество, грузия, новости, амбролаури, агентство охраняемых территорий, рача, тбилиси
Площадь национальных парков Грузии увеличится – новый законопроект
15:55 29.09.2025 (обновлено: 16:08 29.09.2025)
В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Площадь национального парка Рача увеличится на 4,8 тысячи гектаров – в парламент Грузии внесен законопроект, согласно которому в муниципалитетах Амбролаури и Они будет создано еще пять природных памятников, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Поправки вносятся в Закон "О создании и управлении охраняемых территорий Рача". Проект был подготовлен Агентством охраняемых территорий и уже инициирован.
Площадь национального парка увеличится за счет пещер Сакишори, Шареула, Ушолти, Муради и Кидобана. Управление ими будет осуществлять администрация национального парка Рача.
Кроме того, в муниципалитете Амбролаури будет создан охраняемый ландшафт Амбролаури площадью 50 240,4 гектара.
В Грузии 14 государственных заповедников, 13 Национальных парков, 24 отчужденных, 40 естественных памятников и 5 защищенных ландшафтов.
Первая защищенная территория – Лагодехский государственный заповедник, он был создан в Грузии 1912 году.
На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет более 600 тысяч гектаров. Приблизительно 75% защищенных территорий покрыты лесом.