Полиция Батуми пресекла незаконный оборот наркотиков – задержаны двое

Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы или бессрочное заключение 29.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Двое ранее судимых граждан Грузии задержаны в Батуми (Аджария) по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их сбыту, а также незаконном употреблении наркотических средств без назначения врача, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе обыска в квартире и автомобиле обвиняемых, а также в других местах, сотрудники правоохранительных органов также изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство метадон в особо крупном размере, приготовленное к сбыту. Кроме того, изъяты предметы, используемые для упаковки наркотиков, в том числе электронные весы.Задержанным 31 и 32 года. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

