Революционный сценарий в Грузии не имеет сторонников – политологи

Революционный сценарий в Грузии не имеет сторонников – политологи

29.09.2025

На эти и другие вопросы ответили участники видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В видеомосте "Геополитика Южного Кавказа на примере Грузии" приняли участие политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев и политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.Гости сошлись во мнении, что уличные акции в Грузии ожидаемы после муниципальных выборов 4 октября, однако революционные планы части грузинской оппозиции обречены на провал."Такой повод, как выборы, оппозиция не упустит, и люди будут выходить на улицы, как и выходили во время предвыборной кампании. Другое дело, ясно, что у революционного сценария сторонников очень мало. Есть какое-то число эмоционально заряженной публики, которая готова свергать правительство, но, ясно также, что большинство не за революцию. Большинство – против революции, и большинство поддерживает правящую партию", - заявил Силаев.По мнению Арчила Сихарулидзе, в Грузии есть категория населения, которые за годы жизни смогли собрать некий капитал, который не поставят под угрозу из-за сомнительной революции."Революция подразумевает радикальную перетасовку карт, и вы никогда не знаете, чем это закончится: вы можете потерять свой капитал, страна может разрушиться. Поэтому все люди, которые за эти годы что-то заработали, ни в коем случае не будут поддерживать революционный сценарий... Мне кажется, 4 октября оппозиция выйдет на улицы, они заявят о том, что это очередной шаг в сторону делегитимации власти, и на этом все закончится. Потому что те люди, которые нападали на здание парламента в ноябре-декабре 2024 года, задержаны, их ресурсы уничтожены. А общее число людей, которые реально хотели бы куда-то вламываться и что-то ломать, на самом деле очень мало", - заявил Сихарулидзе.По мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу на муниципальных выборах 4 октября, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.

