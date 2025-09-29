https://sputnik-georgia.ru/20250929/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii--poslednie-dannye-295123076.html

Ситуация в тюрьмах Грузии – последние данные

29.09.2025

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Грузии, по данным на 1 августа 2025 года, насчитывалось около 9,8 тысячи заключенных, в том числе более 1,3 тысячи – иностранных граждан, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах на 1 августа находилось 452 женщины, из них 131 – иностранка. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны 97 несовершеннолетних и 76 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только около 2,1 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. Заполненность тюрем В целом на 1 августа 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 79,8%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах. За что и где сидят? Из общего числа осужденных 63% отбывают свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью, еще 27% осуждены за преступления против общественной безопасности и правопорядка. При этом в тюрьме особого риска, где содержатся особо опасные преступники, совершившие преступления неоднократно, размещены 184 осужденных, что составляет 2,3% от общего числа. Остальные заключенные размещены в тюрьмах закрытого и полуоткрытого типа. В учреждении для подготовки к освобождению размещены 169 заключенных, они имеют право на время покидать тюрьму для работы или учебы. Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний. Условия содержания В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание. По данным на 1 августа, школьное образование получали 65 заключенных, а высшее – 37, а 35 заключенных сдали единые национальные экзамены и поступили в вузы. Еще 436 заключенных получали в тюрьмах Грузии профессиональное образование. Работали 1 054 осужденных. За свою работу осужденные получают деньги на банковский счет и могут тратить их в тюремном магазине или отправлять своим семьям. По данным "Сакстата", в браке находится половина всех заключенных в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

