https://sputnik-georgia.ru/20250929/zapad-priznaet-legitimnost-vyborov-v-gruzii-lish-kogda-pobedyat-nuzhnye-emu-kandidaty-295145273.html

Запад признает легитимность выборов в Грузии лишь когда победят нужные ему кандидаты

Запад признает легитимность выборов в Грузии лишь когда победят нужные ему кандидаты

Sputnik Грузия

Оппозиция и внешние силы, поддерживающие ее, продолжат отказываться признавать легитимность выборов в Грузии до тех пор, пока к власти не придет нужный им... 29.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-29T22:17+0400

2025-09-29T22:17+0400

2025-09-29T23:23+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

грузия

брюссель

европа

арчил сихарулидзе

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1d/295145041_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6029b692e976210b600f816a333be425.jpg

Об этом заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Вообще, в Грузии политическая оппозиция она сформировала такую идею, что если мы хотим что-то изменить, надо это делать через улицу. Идет полноценная попытка со стороны оппозиции, и в том числе тех людей, которые поддерживают ее извне, делегитимизировать весь политический процесс в стране, до того момента, пока к власти не придут "нужные люди". А кто такие "нужные люди"?! Это та часть оппозиции, которую поддерживает Брюссель и послы Европы в Грузии. И лишь после этого можно будет говорить о восстановлении выборов как политического процесса в целом", – заявил Сихарулидзе.По словам Сихарулидзе, попытки устроить революцию в стране не увенчается успехом, так как большинство жителей Грузии поддерживают правящую партию "Грузинская мечта"."Мне кажется, 4 октября оппозиция выйдет на улицы. Они заявят о том, что это очередной шаг в сторону делегитимации власти, и на этом все закончится. Потому что те люди, которые нападали на здание парламента в ноябре-декабре 2024 года, они задержаны, их ресурсы уничтожены. А общее число людей, которые реально хотели бы куда-то вламываться и что-то ломать, на самом деле очень мало. Никто не сомневается, что поддержка "Грузинской мечты очень сильная. "Грузинская мечта" выиграет", – заявил Сихарулидзе.Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют намеченные на 4 октября местные выборы и готовятся к масштабной акции протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже в день голосования.

брюссель

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, брюссель, европа, арчил сихарулидзе, единое национальное движение, пресс-центр, видео