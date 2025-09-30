https://sputnik-georgia.ru/20250930/295157450.html

Вероятность поставки Украине и применения по России ракет "Томагавк"

Вероятность поставки Украине и применения по России ракет "Томагавк"

Белый дом рассматривает заявку Украины на поставку крылатых ракет большой дальности "Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) дальностью до 1 800 км. Решение не принято, однако в Кремле и Генштабе ВС России серьезно анализируют вероятность продажи ракет "Томагавк" европейским союзникам США – для передачи их на Украину.Российский президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что РФ побеждает в справедливой войне на Украине, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: никакого "волшебного оружия" для спасения киевского режима не существует, "Томагавки" не изменят фронтовую динамику.Киев рассчитывает на "конец войны" в 2025 году – при поддержке США и ракет дальнего действия, такой план презентовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на варшавском Форуме по безопасности 28 сентября. "Миротворец" Трамп разрешил ВСУ поражать цели западным оружием в глубине российской территории, и украинские удары американской РСЗО HIMARS по Белгороду 28 сентября носили демонстративный характер. Достижение мира на Украине через эскалацию конфликта с Россией – крайне опасный для США и НАТО проект.Не секрет, что американская военная разведка и космическая связь Илона Маска (Starlink с ушами Пентагона) давно и активно работают по целям на территории РФ. Американский журнал Military Watch сообщил: "Украина получила значительную поддержку от западных советников на земле и разведывательных средств в воздухе и космосе для нанесения ударов вглубь России, а также широкий спектр ракет". И все же поставки "Томагавков" в Европу обеспечат качественный скачок вооруженного конфликта. Специалисты Пентагона осознают невозможность боевого применения "Томагавков" украинскими "прокси", это путь к войне США и России."Трампокалипсис" угрожает Европе и АмерикеПри всех смысловых интерпретациях политическое заявление Трампа: "Украина может выиграть войну с Россией" – делает изначально невероятную передачу Киеву "Томагавков" вполне возможной. Правда, украинские ВМС боевыми платформами типа "Арли Берк" для запуска таких ракет не располагают. Использование безэкипажных катеров (БЭК) или гражданских судов – область ненаучной фантастики. Крупные наземные комплексы "Тифон" (Typhon) для запуска морских "Томагавков" технологически не монтируются с украинским ТВД, насыщенным российскими разведывательными и ударными беспилотниками.Все еще экспериментальный наземный комплекс "Тифон" представляет собой очень заметную цель. Каждая пусковая на колесах – это четыре ячейки корабельной установки вертикального пуска Mk.41 в стандартном 40-футовом контейнере, со специальной подъемной системой. Такой контейнер (длиной более 12 метров) имеет значительную массу, его перевозят тяжелым армейским тягачом Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – замаскировать "монстра" под гражданскую фуру невозможно. В составе одной батареи – четыре контейнера (полный залп – 16 ракет) и пятая машина управления, такое не спрячешь. А главное – боевое применение КР "Томагавк" на Украине кем-либо, кроме специалистов Пентагона, практически невозможно."Томагавками" в Европе сегодня располагают только ВМС Британии. Свои "Томагавки" имеют ВМС Австралии и Японии, но сухопутные комплексы "Тифон" для запуска морских ракет Пентагон не доверяет никому из союзников. Недавно Нидерланды заказали 175 ракет "Томагавк", ВМС Германии заявили о намерении приобрести такое оружие. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус направил в Пентагон запрос о покупке неуказанного количества сухопутных комплексов "Тифон", все для противостояния с Россией.Крылатые "Томагавки" стартовой массой 1 315 кг летают на дозвуковых скоростях, на высотах 30-50 метров. Малозаметны для радаров, способны нести обычные (450 кг – 1 800 км) и ядерные боевые части (до 2 500 км). Наведение обеспечивается инерциальной навигацией, средствами отслеживания рельефа местности и другими приборами. Круговое вероятное отклонение от цели – 5 метров. "Томагавки" с начала 1990-х использовались в Ираке, Афганистане, Судане, Югославии, Сомали, Ливии, Сирии, Йемене – для уничтожения командных пунктов и узлов управления. Однако ставить крупнейшую в мире ядерную державу Россию в один ряд со странами, где американцы практически безнаказанно применяли свои крылатые ракеты – смертельно опасный для США и НАТО прецедент.Москва 29 сентября заявила, что российские военные специалисты анализируют вероятность, просчитывают последствия американских поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" для ударов по территории России, и "этот шаг может спровоцировать резкую эскалацию конфликта". Напомню, начальник российского Генштаба ВС Валерий Герасимов считал размещение американских "Томагавков" в Европе угрозой еще в 2017 году и отмечал: "Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы". Горькая истина осени 2025 года состоит в том, что Европе и Америке угрожает не надуманная "российская агрессия", а вполне реалистичный ядерный "Трампокалипсис".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

