Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержания в Тбилиси и регионах
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержания в Тбилиси и регионах
30.09.2025
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Девять человек задержаны в Тбилиси, а также в регионах Имерети, Кахети и Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. Возраст задержанных от 28 до 64 лет. Четверо из них были ранее судимы. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. При обыске в автомобилях и домах обвиняемых полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли автоматы, револьверы, пистолеты, патроны и обоймы. Следствие ведется по статье 236 УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозку и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Девять человек задержаны в Тбилиси, а также в регионах Имерети, Кахети и Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД.
Возраст задержанных от 28 до 64 лет. Четверо из них были ранее судимы. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.
При обыске в автомобилях и домах обвиняемых полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли автоматы, револьверы, пистолеты, патроны и обоймы.
Следствие ведется по статье 236 УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозку и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".