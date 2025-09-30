https://sputnik-georgia.ru/20250930/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhaniya-v-tbilisi-i-regionakh-295148086.html

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержания в Тбилиси и регионах

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержания в Тбилиси и регионах

При обыске в автомобилях и домах обвиняемых полицейские нашли автоматы, револьверы, пистолеты, патроны и обоймы

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Девять человек задержаны в Тбилиси, а также в регионах Имерети, Кахети и Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. Возраст задержанных от 28 до 64 лет. Четверо из них были ранее судимы. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. При обыске в автомобилях и домах обвиняемых полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли автоматы, револьверы, пистолеты, патроны и обоймы. Следствие ведется по статье 236 УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозку и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

