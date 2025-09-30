https://sputnik-georgia.ru/20250930/chekhiya-vvela-vizovye-sanktsii-protiv-esche-pyati-chinovnikov-gruzii-295154205.html

Чехия ввела визовые санкции против еще пяти чиновников Грузии

Чехия ввела визовые санкции против еще пяти чиновников Грузии

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, а также прокурор Лаша Котрикадзе и трое судей оказались в санкционном списке правительства Чехии. По данным МИД, которое представило предложение правительству, они "ответственны за жестокие репрессии во время прошлогодних и нынешних протестов". В санкционном списке, помимо Дарахвелидзе и Котрикадзе, также оказались судьи Коба Чагунава, Нино Галусташвили и Михаил Джинджолия. Ранее Чехия ввела санкции против бывшего директора Департамента специальных операций Звиада Харазишвили, его бывшего заместителя Мирзы Кезевадзе и директора Департамента полиции Тбилиси Важи Сирадзе. Включение в санкционный список означает, что соответствующим лицам запрещается въезд и пребывание в Чешской Республике, предотвращаются любые финансовые транзакции через чешские организации или замораживаются любые активы в стране. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. В ходе протестов пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены десятки человек. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

