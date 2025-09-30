https://sputnik-georgia.ru/20250930/chem-vazhny-predstoyaschie-vybory-v-gruzii-dlya-oppozitsii-i-pravyaschey-partii-295160066.html

Чем важны предстоящие выборы в Грузии для оппозиции и правящей партии?

Ждать ли на выборах вторых туров, отношение Запада к Грузии после парламентских выборов 2024 года, почему Брюссель налаживает связи с Арменией и Азербайджаном, а к Грузии имеет множество претензий – на эти и другие вопросы ответили участники видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В видеомосте "Сверхдержавы и геополитика Южного Кавказа" приняли участие ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов и политолог, основатель института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе."Оппозиция рассматривает эти выборы как возможность, во-первых, о себе напомнить, даже декларируются лозунги т. н. мирной смены власти. Но мы понимаем, что если идет уличный протест, мирную смену власти трудно ожидать. Предполагаются какие-то и жесткие действия. Естественно, для правящей партии "Грузинская мечта" эти выборы – возможность подтвердить свою легитимность. Я назвал эти выборы муниципальными выборами общенационального значения", – заявил Маркедонов.Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже в день выборов.

