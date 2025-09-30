https://sputnik-georgia.ru/20250930/chlen-oppozitsionnoy-partii-girchi---bolshe-svobody-zaderzhan-v-tbilisi-295148515.html
Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" задержан в Тбилиси
Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" задержан в Тбилиси
Sputnik Грузия
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 30.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-30T13:00+0400
2025-09-30T13:00+0400
2025-09-30T13:20+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Гела Хасая задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью, заявили в МВД Грузии. Вместе с Хасая задержан еще один человек. В рамках расследования было установлено, что обвиняемые в ходе конфликта нанесли различные телесные повреждения 50-летнему мужчине и скрылись с места преступления. Пострадавший находится в больнице. Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Оппозиционер был задержан вечером 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" задержан в Тбилиси
13:00 30.09.2025 (обновлено: 13:20 30.09.2025)
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Гела Хасая задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью, заявили в МВД Грузии.
Вместе с Хасая задержан еще один человек.
В рамках расследования было установлено, что обвиняемые в ходе конфликта нанесли различные телесные повреждения 50-летнему мужчине и скрылись с места преступления.
Пострадавший находится в больнице.
Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Оппозиционер был задержан вечером 29 сентября.