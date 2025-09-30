https://sputnik-georgia.ru/20250930/chlen-oppozitsionnoy-partii-girchi---bolshe-svobody-zaderzhan-v-tbilisi-295148515.html

Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" задержан в Тбилиси

30.09.2025

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Гела Хасая задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью, заявили в МВД Грузии. Вместе с Хасая задержан еще один человек. В рамках расследования было установлено, что обвиняемые в ходе конфликта нанесли различные телесные повреждения 50-летнему мужчине и скрылись с места преступления. Пострадавший находится в больнице. Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Оппозиционер был задержан вечером 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

