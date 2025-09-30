https://sputnik-georgia.ru/20250930/eks-partner-ivanishvili-poluchil-ocherednoy-tyuremnyy-srok-295153953.html

Экс-партнер Иванишвили получил очередной тюремный срок

Суд в марте 2025 года признал Бачиашвили виновным в хищении около 9 тысяч биткойнов и легализации незаконных доходов, приговорив его к 11 годам лишения свободы

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы Георгия Бачиашвили, признанного ранее виновным в краже криптовалюты у бывшего партнера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Бачиашвили 2 марта 2025 года тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и перешел границу. Его задержали после объявления в розыск через Интерпол. По решению суда, новый срок был поглощен прежним сроком наказания – 11 годами тюрьмы. Суд в марте 2025 года признал Бачиашвили виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов, приговорив его к 11 годам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоина Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. В мае 2025 года суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. Ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда "ненадлежащим образом исполнял свои обязанности" в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

