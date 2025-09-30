Эвакуация объявлена в здании Верховного суда в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20250930/evakuatsiya-obyavlena-v-zdanii-verkhovnogo-suda-v-tbilisi-295155614.html
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси лица эвакуированы, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". Причиной эвакуации, по данным Специальной следственной службы, стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании. Это уже третий случай эвакуации из здания суда за последнюю неделю. Пять дней назад эвакуацию провели в Верховном суде, а днем ранее – в Тбилисском городском суде. Во всех случаях причиной стал звонок неизвестного о заложенном взрывном устройстве.
17:39 30.09.2025 (обновлено: 17:55 30.09.2025)
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси лица эвакуированы, сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
Причиной эвакуации, по данным Специальной следственной службы, стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании.
Это уже третий случай эвакуации из здания суда за последнюю неделю. Пять дней назад эвакуацию провели в Верховном суде, а днем ранее – в Тбилисском городском суде. Во всех случаях причиной стал звонок неизвестного о заложенном взрывном устройстве.