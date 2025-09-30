https://sputnik-georgia.ru/20250930/evakuatsiya-obyavlena-v-zdanii-verkhovnogo-suda-v-tbilisi-295155614.html

Эвакуация объявлена в здании Верховного суда в Тбилиси

Sputnik Грузия

Пять дней назад эвакуацию провели в Верховном суде, а днем ранее – в Тбилисском городском суде 30.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-30T17:39+0400

2025-09-30T17:39+0400

2025-09-30T17:55+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

верховный суд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264715124_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_136cba19aada07246f8dd54da1b28d10.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси лица эвакуированы, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". Причиной эвакуации, по данным Специальной следственной службы, стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании. Это уже третий случай эвакуации из здания суда за последнюю неделю. Пять дней назад эвакуацию провели в Верховном суде, а днем ранее – в Тбилисском городском суде. Во всех случаях причиной стал звонок неизвестного о заложенном взрывном устройстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, верховный суд грузии