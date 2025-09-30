https://sputnik-georgia.ru/20250930/gruzinskie-fermery-zarabotali-bolee-milliona-lari-na-yablokakh-295144113.html
Грузинские фермеры заработали более миллиона лари на яблоках
Грузинские фермеры заработали более миллиона лари на яблоках
30.09.2025
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузинские фермеры, по последним данным, заработали более 1 миллиона лари, реализовав до 4 тысяч тонн нестандартных яблок, сообщили в Агентстве развития села. Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября. Урожай приняли 13 компаний в приемных пунктах по сбору нестандартных яблок, которые открыты в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Кахети, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети. В 2025 году продолжила действовать государственная программа, направленная на содействие продаже урожая нестандартных яблок. Для организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
