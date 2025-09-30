https://sputnik-georgia.ru/20250930/gruziya-desyatyy-god-podryad-vkhodit-v-pervuyu-korzinu-stran-po-borbe-s-torgovley-lyudmi-295150691.html
Грузия десятый год подряд входит в "первую корзину" стран по борьбе с торговлей людьми
Грузия десятый год подряд входит в "первую корзину" стран по борьбе с торговлей людьми
Sputnik Грузия
В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются... 30.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-30T15:05+0400
2025-09-30T15:05+0400
2025-09-30T15:05+0400
новости
грузия
тбилиси
госдепартамент сша
трефикинг
торговля людьми
торговля
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия десятый год подряд сохраняет за собой место в "первой корзине" (Tier 1) стран мира по уровню мер, принимаемых против торговли людьми, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Согласно отчету Госдепартамента США (Trafficking in Persons Report, TIP Report) от 29 сентября 2025 года, Грузия уже 10-й год подряд сохраняет за собой место в первой корзине (Tier 1) стран по уровню мер, принимаемых против торговли людьми. Из 188 стран только 33 входят в первую корзину, среди них Грузия. В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются обязательными в делах о торговле людьми. В Грузии в 2016-2025 годах было начато уголовное преследование в отношении 87 торговцев людьми. Из них 35 были обвинены в торговле взрослыми людьми, 51 человек – в торговле несовершеннолетними. В отношении одного лица уголовное дело было возбуждено по факту торговли взрослыми и несовершеннолетними. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_499adf2b952ab3fd79ec51a7e058720e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, госдепартамент сша, трефикинг, торговля людьми, торговля, преступность в грузии
новости, грузия, тбилиси, госдепартамент сша, трефикинг, торговля людьми, торговля, преступность в грузии
Грузия десятый год подряд входит в "первую корзину" стран по борьбе с торговлей людьми
В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются обязательными в делах о торговле людьми
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия десятый год подряд сохраняет за собой место в "первой корзине" (Tier 1) стран мира по уровню мер, принимаемых против торговли людьми, говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Согласно отчету Госдепартамента США (Trafficking in Persons Report, TIP Report) от 29 сентября 2025 года, Грузия уже 10-й год подряд сохраняет за собой место в первой корзине (Tier 1) стран по уровню мер, принимаемых против торговли людьми. Из 188 стран только 33 входят в первую корзину, среди них Грузия.
"В отчете Госдепартамента США подчеркивается усиление мер по борьбе с торговлей людьми – как в плане превенции преступлений, так и в плане выявления, судебного преследования и защиты жертв", – говорится в заявлении ведомства.
В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются обязательными в делах о торговле людьми.
В Грузии в 2016-2025 годах было начато уголовное преследование в отношении 87 торговцев людьми. Из них 35 были обвинены в торговле взрослыми людьми, 51 человек – в торговле несовершеннолетними. В отношении одного лица уголовное дело было возбуждено по факту торговли взрослыми и несовершеннолетними.