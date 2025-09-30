https://sputnik-georgia.ru/20250930/gruziya-desyatyy-god-podryad-vkhodit-v-pervuyu-korzinu-stran-po-borbe-s-torgovley-lyudmi-295150691.html

Грузия десятый год подряд входит в "первую корзину" стран по борьбе с торговлей людьми

Грузия десятый год подряд входит в "первую корзину" стран по борьбе с торговлей людьми

В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются... 30.09.2025

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия десятый год подряд сохраняет за собой место в "первой корзине" (Tier 1) стран мира по уровню мер, принимаемых против торговли людьми, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Согласно отчету Госдепартамента США (Trafficking in Persons Report, TIP Report) от 29 сентября 2025 года, Грузия уже 10-й год подряд сохраняет за собой место в первой корзине (Tier 1) стран по уровню мер, принимаемых против торговли людьми. Из 188 стран только 33 входят в первую корзину, среди них Грузия. В отчете особое внимание уделяется важности руководящих принципов Генеральной прокуратуры Грузии, согласно которым координаторы свидетелей и жертв являются обязательными в делах о торговле людьми. В Грузии в 2016-2025 годах было начато уголовное преследование в отношении 87 торговцев людьми. Из них 35 были обвинены в торговле взрослыми людьми, 51 человек – в торговле несовершеннолетними. В отношении одного лица уголовное дело было возбуждено по факту торговли взрослыми и несовершеннолетними. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

