Грузия намерена занять место в тройке самых свободных от коррупции стран Европы – премьер

Грузия намерена занять место в тройке самых свободных от коррупции стран Европы – премьер

30.09.2025

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия ставит перед собой амбициозную цель – войти в тройку европейских государств с наименьшим уровнем коррупции, что является вполне достижимой задачей благодаря уже предпринятым и планируемым мерам, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Как отметил премьер, помимо внесенных изменений в работу правительства и госструктур, предпринимаются шаги для расследования всех возможных нарушений. По всем направлениям будет продолжена активная борьба с коррупцией, подчеркнул глава правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" в середине сентября анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией", который коснется признанных виновными в финансовых преступлениях госслужащих. Согласно планируемым поправкам, госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В 2024 году в Индексе верховенства закона, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

