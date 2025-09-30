Грузия намерена занять место в тройке самых свободных от коррупции стран Европы – премьер

https://sputnik-georgia.ru/20250930/gruziya-namerena-zanyat-mesto-v-troyke-samykh-svobodnykh-ot-korruptsii-stran-evropy--premer-295147794.html
Правящая партия "Грузинская мечта" в середине сентября анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией"
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия ставит перед собой амбициозную цель – войти в тройку европейских государств с наименьшим уровнем коррупции, что является вполне достижимой задачей благодаря уже предпринятым и планируемым мерам, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Как отметил премьер, помимо внесенных изменений в работу правительства и госструктур, предпринимаются шаги для расследования всех возможных нарушений. По всем направлениям будет продолжена активная борьба с коррупцией, подчеркнул глава правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" в середине сентября анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией", который коснется признанных виновными в финансовых преступлениях госслужащих. Согласно планируемым поправкам, госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В 2024 году в Индексе верховенства закона, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
"Наша амбициозная цель, напомню, – занять место в тройке европейских стран с наименьшим уровнем коррупции. С учетом уже предпринятых и предпринимаемых шагов, достижение этой цели абсолютно реально", – отметил Кобахидзе.
