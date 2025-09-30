https://sputnik-georgia.ru/20250930/gruziya-ne-mozhet-smotret-tolko-na-bryussel---politolog-295152538.html

Грузия не может смотреть только на Брюссель – политолог

Грузия с изменением геополитической обстановки проводит многовекторную политику, которая подразумевает выгодные торгово-экономические связи с разными странами... 30.09.2025, Sputnik Грузия

Об этом заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сегодня как раз то время, когда Грузия не обязана больше делать выбор "пан либо пропал". Мы можем сказать, что у нас хорошие экономические отношения c РФ, у нас очень хорошие отношения с Китаем, с Индией, хотим наладить с Америкой, с Европой. То есть в этом есть абсолютная логика. Когда Европа поймет, что идея быть с Европой или не быть вообще, не поддерживается большинством населения Грузии, думаю, вопрос будет решен. Грузия не может закрыть все двери, отказаться от всех партнеров и смотреть лишь на Брюссель", – заявил Сихарулидзе. Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет. Кроме того, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России

