Грузия не может смотреть только на Брюссель – политолог
Грузия с изменением геополитической обстановки проводит многовекторную политику, которая подразумевает выгодные торгово-экономические связи с разными странами... 30.09.2025, Sputnik Грузия
Об этом заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сегодня как раз то время, когда Грузия не обязана больше делать выбор "пан либо пропал". Мы можем сказать, что у нас хорошие экономические отношения c РФ, у нас очень хорошие отношения с Китаем, с Индией, хотим наладить с Америкой, с Европой. То есть в этом есть абсолютная логика. Когда Европа поймет, что идея быть с Европой или не быть вообще, не поддерживается большинством населения Грузии, думаю, вопрос будет решен. Грузия не может закрыть все двери, отказаться от всех партнеров и смотреть лишь на Брюссель", – заявил Сихарулидзе. Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет. Кроме того, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России
Грузия не может смотреть только на Брюссель – политолог
15:01 30.09.2025 (обновлено: 15:17 30.09.2025)
Грузия с изменением геополитической обстановки проводит многовекторную политику, которая подразумевает выгодные торгово-экономические связи с разными странами, а не следует лишь интересам Запада
Об этом заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"Сегодня как раз то время, когда Грузия не обязана больше делать выбор "пан либо пропал". Мы можем сказать, что у нас хорошие экономические отношения c РФ, у нас очень хорошие отношения с Китаем, с Индией, хотим наладить с Америкой, с Европой. То есть в этом есть абсолютная логика. Когда Европа поймет, что идея быть с Европой или не быть вообще, не поддерживается большинством населения Грузии, думаю, вопрос будет решен. Грузия не может закрыть все двери, отказаться от всех партнеров и смотреть лишь на Брюссель", – заявил Сихарулидзе.
Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет. Кроме того, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России